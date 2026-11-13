Una feria con comida popular cerrará una Semana contra el Odio para poner freno a discursos "deshumanizantes"

Semana contra el Odio - FORO SOCIAL

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una feria, con comida popular, cerrará una Semana contra el Odio organizada por el Foro Social, y que buscará poner freno, desde la sociedad y a través de la reflexión, a discursos "deshumanizantes".

Nieves Escalada y Benito Coterón, como portavoces del Foro Social, han anunciado a los medios de comunicación un evento que incluirá teatro, talleres contra bulos, conferencias y música.

Coterón ha explicado cómo en el Foro Social de La Rioja viven con "gran inquietud la proliferación de discursos basados en el odio más visceral y más deshumanizante hacia otras personas y hacia otros colectivos" así como de los bulos.

Para Escalada "la justicia tiene que intervenir", porque "no se puede permitir que salgan políticos en la tele diciendo que determinados colectivos de determinadas nacionalidades son todos unos delincuentes y mintiendo dando datos falsos".

Pero, ha añadido, "sobre todo es la sociedad la que tiene que ponerle freno; la que tiene que decir basta, esta gente no nos representa y no van a poder conseguir que odiemos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas".

Los discursos de odio, ha relatado, "no dan razones, no nos permiten hacer un razonamiento crítico, sacar una conclusión. Son mensajes cortos, generales, que a lo que acuden es a nuestras emociones y a una emoción muy concreta, a la ira".

Coterón ha explicado que no se hacen esta Semana contra el Odio en el marco de la campaña electoral, pero es "oportuno" que coincidan para aportar su "granito de arena para hacer un llamamiento a la sociedad y a las personas a que reflexionen".

La semana se desarrollará desde hoy, viernes 13 de noviembre, con la charla Feminismos, Corporalidades y Violencias, a cargo de Mer Gómez, de GYLDA, en la Semilla Negra (18:30 horas).

Finalizará el sábado, 21 de noviembre, con una Jornada Comunitaria en la Plaza del Mercado. Incluirá, entre otros, la proyección, y coloquio, 'Aporofibia; Lo que nadie quiere ver', el miércoles 18 de noviembre (19:00 horas) en la Biblioteca Rafael Azcona.