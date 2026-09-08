Fernández dice que "a pesar de la caída generalizada de España" de PISA 2025, La Rioja "se mantiene por encima"

Gráfico del Informe PISA 2025 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, ha afirmado que el informe PISA 2025 desvela "una caída generalizada de la media de España en las tres competencias -ciencias, lengua y matemáticas- , si bien en el caso de La Rioja, a pesar de esa caída generalizada, el alumnado riojano se mantiene por encima de la media española en las tres competencias evaluadas".

En concreto, ha destacado que en ciencias, La Rioja obtiene 484 puntos, por encima de la media de España, 477, y "también por encima de la media de la Unión Europea, 481, y de los 38 países que constituyen la OCDE".

En competencia lectora, "nuestra comunidad alcanza los 461 puntos, la misma puntuación de los países de la OCDE y por encima de España, cuya media es de 451 puntos y de la Unión Europea, cuya media es de 459 puntos". En este caso, La Rioja "ocupa el cuarto puesto de las comunidades autónomas", ha puesto en valor.

En matemáticas, Fernández ha indicado que "La Rioja alcanza los 462 puntos, superiores también a la media española, que es de 457, y a sólo un punto de los países de la Unión Europea y de la OCDE".

Con ello, ha afirmado que PISA 2025 "es la primera evaluación del modelo LOMLOE, por lo que el descenso generalizado de la puntuación media de España en todas las competencias cayendo por debajo de la media de la OCDE, pone de manifiesto, de alguna manera, el fracaso de esta ley y su modelo educativo, en el que la estructura del currículum, alejado de la realidad de las aulas y la rebaja del nivel de exigencias, puede tener este tipo de consecuencias".

Además, ha señalado, para concluir, que "a la hora de implantar la LOMLOE en las distintas comunidades autónomas, La Rioja con el anterior ejecutivo fue una de las que más se ajustó a ese modelo LOMLOE y en las que estamos observando que fruto de esa reducción de carga lectiva en esas asignaturas instrumentales le ha penalizado en estos resultados", pero "vemos que algunas comunidades que se han alejado de ese modelo, como Madrid, están ahora mismo obteniendo mejores resultados que otras comunidades".

VALORACIONES ANPE Y CCOO

Por su parte, el presidente de ANPE La Rioja, Gustavo Navas, ve imprescindible continuar con la bajada de ratios en las aulas para mejorar los datos del informe PISA en nuestra comunidad autónoma porque influirá "positivamente" en la calidad del aprendizaje de los alumnos.

En el caso de Comisiones Obreras, el secretario general de la Federación de Enseñanza (FECCOO), Pedro Antolín, ha apuntado que "si realmente no se cree en la enseñanza como un servicio público, como un servicio para la sociedad, es muy difícil que se mejoren los resultados".

"Si no se cuida a los profesionales y a las profesionales que están en las aulas es muy difícil que se mejoren los resultados", ha añadido, para concluir indicando que "si no se invierte, y digo invierte, no gastar como dicen en otros lugares, si no se invierte lo suficiente en la enseñanza pública riojana esto irá peor, lógicamente".