El Festival Gaming de Calahorra se celebra este fin de semana con 94 puestos de juego

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los días 20 y 21 de diciembre Calahorra se convierte en la ciudad de los videojuegos. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Calahorra organiza el Festival Gaming con un total de 94 puestos de juegos.

El pabellón Europa acogerá zonas de PlayStation, carreras clásicas, Nintendo, simuladores de conducción y de vuelo, realidad virtual, escape room, baile, de deportes, juegos cooperativos y de juegos de lucha. Además, de un puesto de juego de Beat Saber VR, arenas con 30 PCs con pantallas de 24 pulgadas con videojuegos variados y de una zona recreativa con 6 máquinas de juegos.

Habrá videojuegos, competiciones, realidad virtual y actividades familiares. El festival comenzará el 20 de diciembre a las 11,00 horas y finalizará el 21 de diciembre a las 20,00 horas.

Podrá visitarse el sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 22 horas el sábado y el domingo desde las 11,00 hasta las 14,00 horas y de 16,30 a 20,00 horas.

Durante estos dos días se celebrarán diferentes torneos de Fall Guys y Fortnite el sábado y de Mario Kart World y EA Sports FC 26 el domingo. Los dos primeros clasificados de cada torneo ganarán un trofeo.

Para participar en estas competiciones es necesario inscribirse en https://esports.eventosbgp.com/calahorra2025 Para ello, el Festival Gaming dispondrá de 14 PlayStation 4, 18 PlayStation 5, 9 Nintendo Switch 2, 4 simuladores de conducción Real Racer X y otros 2 de vuelo Real Racer X, 30 ordenadores gaming, 6 máquinas de juegos recreativos, 7 dispositivos de realidad virtual con gafas...

Una gran oferta para disfrutar en Calahorra del mundo gaming durante el fin de semana.

Además, este sábado, a las 12,00 horas, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, junto al director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, y al concejal de Juventud, Iván Jiménez, se acercarán al pabellón Europa para conocer las últimas tendencias del mundo de los videojuegos.

El acceso al Festival Gaming es gratuito para que jugadores experimentados y principiantes jueguen y disfruten de la experiencia gamer. El objetivo del Ayuntamiento de Calahorra es impulsar el ocio saludable, acercar el mundo del gaming y ofrecer una atractiva alternativa de entretenimiento para jóvenes.