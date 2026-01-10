El festival de humor 'Memeo' regresa a Logroño de la mano de Wilbur y de los príncipes más gamberros de los cuentos

EL FESTIVAL DE HUMOR MEMEO REGRESA A LOGROÑO - MEMEO

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El humor y la comedia madrugan en Logroño. Este sábado, 10 de enero, dará comienzo la programación de la sexta edición del festival de humor 'MEMEO' de Logroño con una doble cita para todos los públicos.

La primera cita del festival será a partir de las 19 horas, con un show dedicado a los peques y familias de la mano de Wilbur y su 'Fuego Salvaje'.

Todo lo que uno pueda imaginar que va a suceder en 'Fuego Salvaje', no va a suceder: este show rompe con todas las expectativas posibles. No es un espectáculo peligroso, sino brutalmente revelador, cruel y amoroso.

La segunda propuesta del festival tendrá lugar el domingo 11 de enero a partir de las 18,30 horas con 'Ya me has tocado el cuento' de los príncipes más gamberros de los cuentos.

En 'Ya me has tocado el cuento' Florián, Felipe, Bestia y Enrique emprenderán un viaje introspectivo en busca de sus mujeres. No sabemos si las encontrarán pero por el camino encontrarán algo inesperado que no conocían: Una masculinidad más sana. ¿La abrazarán?.

Ambos espectáculos se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño y las entradas pueden adquirirse a través de la página web www.iberpop.com

Por el festival pasarán durante los próximos meses artistas como Facu Díaz, Juan Amodeo, Isabel Rey o Luis Piedrahíta entre otros y shows como La Ruina (entradas agotadas) o Mentes Peligrosas (últimas entradas).