El Festival Pint of Science 2019 ofrece del lunes 20 al miércoles 22 de mayo tres sesiones de divulgación científica

Publicado 19/05/2019 14:07:32 CET

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Pint of Science 2019 recala en Logroño, por cuarto año, y ofrece el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de mayo tres sesiones de divulgación científica en el Bar Pasarena -c/Bretón de los Herreros nº 13-, a las 20.00 horas, de Logroño.

En la primera sesión intervendrán Miguel Ángel Rodríguez Barranco, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de La Rioja, para hablar de nanotecnología; mientras que Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes Sistemas Informáticos, ganador del I Certamen FameLab y presentador de 'Órbita Laika', para hablar de patrones matemáticos.

El Festival Pint of Science 2019 está organizado por cinco voluntarios entusiastas de la Ciencia -investigadores y aficionados a la ciencia- y cuenta con el patrocinio de la Escuela de Máster y Doctorado, de la Comisión de Actividades de Divulgación Científica de la Universidad de La Rioja, de la Real Sociedad Española de Química y de la Fundación Rioja Salud.

Además, en la organización colaboran de manera voluntaria investigadores de la Universidad de La Rioja, el Centro de Investigaciones Biomédica de La Rioja (CIBIR) y otras entidades privadas.

El Festival Pint of Science 2019 está dividido entre sesiones que tienen lugar el lunes 20 de mayo (De los átomos a las galaxias); el martes 21 (Planeta Tierra); y el miércoles 16 (Nuestro Cuerpo) en los que participarán científicos de la UR y del CIBIR.

La sesión 'Planeta Tierra' del martes 21 de mayo cuenta con las investigadoras de la Universidad de La Rioja Noemí Lana-Renault, que pondrá encima de la mesa cuestiones como la biodiversidad y la gestión de los territorios, y Angélica Torices, directora de la Cátedra de Paleontología.

Finalmente, el miércoles 22 de mayo la sesión 'Nuestro Cuerpo' corre a cargo de las investigadoras Patricia Pérez (CIBIR), Clara Isabel Tejada (Fundación Rioja Salud) y Nathalie Beaucourt (Clean Biotech).

España es este año el 2º país con más sedes de Pint of Science en el mundo, únicamente superada por Brasil, con 87 ciudades. El festival tiene carácter internacional y se celebrará en las mismas fechas en más de 400 ciudades de 24 países de los 5 continentes.

El Festival 'Pint of Science' nació en mayo de 2013 en el Imperial College de Londres, cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron un evento en sus laboratorios con el fin de mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. Los investigadores pensaron que, si la gente quería entrar en los laboratorios para conocer a los científicos, ¿por qué no llevarlos a donde estaba la gente? Así nació Pint of Science.

La idea pronto se replicó en otros países hasta que en 2015 se celebró la 1.ª edición de Pint of Science en España. El evento contó con la participación de 136 investigadores e investigadoras como ponentes en 25 bares de 8 ciudades. Desde entonces, el festival no ha dejado de crecer y sigue batiendo récords en 2019: 387 eventos en 148 bares, con la participación de 784 científicos y científicas como ponentes y más de 400 personas voluntarias en la organización.

El programa completo, con direcciones de bares, temas y horarios de todas las ciudades se puede consultar en la web https://pintofscience.es.