Festivos 2027 en La Rioja: Conoce las fechas clave propuestas para el calendario laboral

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales propone las fechas para los doce festivos laborales para 2027 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales, presidido por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha propuesto este miércoles las fechas para los doce festivos laborales en la región para el próximo año 2027.

Son, en concreto, el 1 y 6 de enero (Año Nuevo y Epifanía del Señor), 25, 26 y 29 de marzo (Jueves y Viernes Santo, y Lunes de Pascua), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 9 de junio (Día de La Rioja), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), y 6, 8 y 25 de diciembre (Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor).

Cada municipio establecerá los dos días restantes hasta completar los catorce anuales que conforman el calendario de festivos laborales.

Durante la reunión de esta mañana, se ha presentado también la memoria de actuaciones llevadas a cabo desde el Servicio de Diálogo Social, Relaciones Laborales y Economía Social durante el año 2025, registrando 358 procedimientos sancionadores, 11 convenios colectivos, 8 revisiones salariales, 18 planes de igualdad o 31 expedientes de regulación de empleo, que han afectado a 648 personas trabajadoras.

Asimismo, durante el pasado ejercicio, se produjeron un total de 54 convocatorias de huelga (51 de ellas nacionales), en las que participaron 1.121 trabajadores, y se realizaron 120 inscripciones en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales es un órgano colegiado de participación, concertación y diálogo institucional entre las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno de La Rioja, conforme a lo previsto en el Acuerdo Social y Económico de la Rioja de 14 de septiembre de 2001, a través del cual se canaliza el diálogo social para el desarrollo de las competencias autonómicas en materia de empleo y de relaciones laborales.