FibroRioja exige la creación en el Hospital San Pedro de una "unidad multidisciplinar" que "frene el infradiagnóstico"

Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica en la plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y otras Enfermedades Reumáticas de La Rioja (FibroRioja), María Soledad Marrodán, ha exigido la creación en el Hospital San Pedro de una "unidad multidisciplinar" que "frene el infradiagnóstico".

Un centro que aborde "esta y otras enfermedades afines", tal y "como ya existe en Barcelona o en Castilla y León", además de otros lugares, pero que "son de carácter privado e innacesibles para la población media".

Marrodán ha realizado esta petición en el manifiesto que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica -en una jornada de "visibilidad y denuncia social"-, que se ha leído en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Al acto, han acudido, entre otras personalidades, el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y la gerente de Atención Hospitalaria del Servicio de Salud de La Rioja, Corpus Gómez.

La presidenta de FibroRioja ha recordado que la asociación cumple 25 años buscando "dar apoyo físico, social y emocional" y siendo "un punto de encuentro y ayuda a las personas que sufren fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, y a los que sufren sensibilidad química".

Ha destacado que se han adherido, junto a otras asociaciones, a 'Fibroapoyo', a través de su campaña 'Girasol', para "visibilizar estas enfermedades". Su distintivo "tiene como objetivo poder reconocer a aquellas personas afectadas por discapacidades invisibles y prestarles apoyo en el ámbito sanitario y social cuando lo precisen".

Marrodán ha explicado que la enfermedad "se caracteriza por un persistente dolor músculo esquelético, rigidez, fatiga crónica, niebla mental, sueño no reparador, y una sensibilidad central muy alta", dejando claro que "no es un dolor imaginario". Por ello, ha afirmado que "es aquí donde reside el problema, porque ninguna de nuestros síntomas son visibles a simple vista, ni en las pruebas médicas convencionales".

Ante ello, ha asegurado que "solo la investigación nos ayudaría a desvelar el camino para posibles soluciones, como se ha hecho con otras enfermedades como el cáncer o el Alzheimer". En este punto, ha señalado que "no es una enfermedad mental, pero si afecta a la salud mental, generando depresión, ansiedad, y estigma social", siendo "altamente incapacitante, que cambia tu forma y expectativas de vida".

La presidenta de FibroRioja ha recordado que la OMS en 1992 "ya la reconoció como entidad clínica y la incorpora a la clasificación internacional de enfermedades".

PETICIÓN DE "PROTOCOLOS"

Por este motivo, ha asegurado que "es prioritario" la "necesidad de investigación y financiación, ya que afecta, en La Rioja, a un tres por ciento de la población, más de 8.000 personas, sin incluir a los que no consiguen tras un largo periplo de años, este diagnóstico". Ha recordado que afecta "tanto a hombres como mujeres, aunque en éstas últimas se disparan entre un 80 y un 85 por ciento". "Eso las deja en una situación de vulnerabilidad debido a su carga familiar, asistencial y salarios normalmente más bajos", ha añadido Marrodán.

Además, ha reclamado la "exigencia de protocolos, ya que el peregrinar durante años por médicos y pruebas, una y cien veces repetidas, no solo es un gasto enorme para nuestro sistema sanitario, sino que también esta falta de diagnóstico deriva en tener que recurrir a la sanidad privada, llegando a arrasar a una economía familiar media".

Marrodán ha exigido que "se deje de infradiagnosticar" que "es lo que nos lleva a no poder conseguir una adecuación en nuestro puesto de trabajo, y a no acceder a un grado de invalidez adecuado, y en los casos más graves a no obtener la incapacidad laboral".

Finalmente, ha pedido que "pacientes, medios y políticos fuéramos cosiendo palabras reales -en alusión a una reflexión en el último libro de Sonsoles Ónega, en el que dice que 'Las historias se van cosiendo con palabras'- como dolor, protocolo, fatiga, diagnóstico, vulnerabilidad, sanidad, desesperanza, y equipo multidisciplinar".