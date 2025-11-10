El fin de semana deja 67 denuncias de la Policía Local, 48 de ellas por orinar en la vía pública

Archivo - A las 67 denuncias se suman 12 por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló, durante el pasado fin de semana, 67 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, 48 de ellas por orinar en la vía pública.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, se interpusieron ocho denuncias por consumo de alcohol en la calle; siete por vociferar y generar molestias en la vía pública; y tres por ruidos en domicilios.

También se formuló una denuncia a un establecimiento hostelero por realizar su actividad con las puertas abiertas.

Además de estas 67 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras doce por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad).

Se suman once denuncias más en materia de seguridad vial, nueve de ellas por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, una derivada de un control de alcoholemia y otra por conducir un vehículo sin el seguro obligatorio.