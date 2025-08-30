La firma de hipotecas en La Rioja crece un 39,7% en junio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja ha crecido un 39,7 por ciento en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 257 operaciones.
El aumento, en todo caso, se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En La Rioja se prestaron 26,34 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 31,06 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 23,1 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 337 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 33 millones de euros. De ellas, 1 fueron sobre fincas rústicas y 336 sobre urbanas.
De las 336 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en La Rioja, 257 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 75 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 4 y en 0 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 57 hipotecas con cambios en sus condiciones, 53 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 685 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 495 correspondieron a viviendas, 8 a fincas rústicas, 174 a urbanas y 8 sobre solares.