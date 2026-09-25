La firma riojana Chiruca se suma al Xacobeo 2027 como marca patrocinadora

CHIRUCA SE SUMA AL XACOBEO 2027 COMO MARCA PATROCINADORA - CHIRUCA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca riojana de calzado outdoor Chiruca ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Xacobeo 2027, por el que se incorpora como marca patrocinadora de esta celebración, uno de los grandes acontecimientos culturales, turísticos y religiosos de Galicia y de España.

La firma del acuerdo ha tenido lugar este jueves, en las instalaciones de Calzados Fal-Chiruca, en Arnedo (La Rioja), durante la visita de Marcos Gómez, Comisario del Xacobeo 2027, y Antonio Casas, gerente de Turismo de Galicia, a la compañía riojana.

Durante la visita fueron recibidos por Carlos Abad, gerente de Calzados Fal-Chiruca, y Alejandro Abad, director adjunto de la misma, con quienes mantuvieron un encuentro en el que se abordó la importancia del próximo Año Santo y el papel de la colaboración entre las instituciones y el tejido empresarial para impulsar y desarrollar las diferentes iniciativas vinculadas al Xacobeo 2027.

El acuerdo permitirá a Chiruca participar activamente en el desarrollo del Xacobeo 2027. Además de la aportación económica contemplada en el patrocinio, la compañía pondrá a disposición de los voluntarios del Xacobeo ropa y calzado, con especial protagonismo de las botas Chiruca, contribuyendo así a que puedan desarrollar sus labores sobre el terreno con equipamiento adecuado.

Durante el encuentro, los representantes de ambas entidades abordaron precisamente la importancia del Xacobeo 2027 y el papel que desempeñan las empresas vinculadas al mundo del outdoor en el acompañamiento y apoyo a los miles de peregrinos, senderistas y voluntarios que participan en torno al Camino de Santiago.

Chiruca mantiene una estrecha vinculación con el Camino de Santiago y con la práctica del senderismo, dos ámbitos directamente relacionados con su actividad. La compañía desarrolla calzado y equipamiento para actividades al aire libre, pensado para acompañar a quienes recorren largas distancias a pie y se enfrentan a diferentes terrenos y condiciones meteorológicas.

El acuerdo ha sido firmado por Carlos Abad, en calidad de gerente de Chiruca, y Marcos Gómez, en su condición de consejero delegado de la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo.

Con esta colaboración, Chiruca reafirma su vinculación con el Camino de Santiago y se suma al Xacobeo 2027 aportando recursos económicos y equipamiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo de un Año Santo que volverá a situar el Camino y Galicia en el centro de la atención nacional e internacional.

El encuentro ha servido también para profundizar en la relevancia de la colaboración entre las instituciones y el sector empresarial en el marco del próximo Año Santo.

En este sentido, la incorporación de Chiruca como empresa patrocinadora de Xacobeo 2027 se enmarca en la estrategia de la Xunta de Galicia para impulsar la colaboración público-privada en la celebración de este gran evento.