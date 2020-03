El fiscal pide siete años a un acusado de robar con violencia e intimidación en una cafetería

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide siete años de cárcel a un acusado de robar con violencia e intimidación en una cafetería de Logroño, usando un pasamontañas y empuñando una pistola.

El acusado, condenado anteriormente por un delito de robo con fuerza y tres de robo con intimidación, y siguiendo el escrito de acusación, sobre la una de la madrugada del 7 de noviembre de 2019, provisto de un pasamontañas que le cubría la cabeza, y empuñando una pistola, accedió a una cafetería de Logroño.

Allí, exigió la entrega de dinero al grito de: "Dame todos los billetes que tienes en la caja, no me hagas pegaros dos tiros, que me quedan tres meses de vida y me da igual volver a la cárcel, sólo quiero el dinero".

De este modo logró que la camarera del local le entregara 1.405 euros que introdujo en una bolsa.

El acusado dio un "fuerte golpe" con el arma en la barra y golpeó en la cabeza a un cliente del establecimiento. Posteriormente, exigió que todo el mundo se tirara al suelo y huyó del establecimiento.

En el curso de la investigación se incautaron en dos domicilios utilizados por el acusado cuatro pistolas de aire comprimido, una pistola simulada de plástico, así como unos pantalones, zapatillas, bandolera y parka usadas en la comisión de los hechos.

Para el Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación en local abierto al público con uso de arma, del que considera autor al acusado.

Le aplica la circunstancia agravante de reincidencia y de multirreincidencia. Pide para él siete años de cárcel e indemnizar al propietario de la cafetería en 1.405 euros. El juicio está previsto para el 23 de marzo a las 10,00 horas.