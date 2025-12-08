La folclorista Vanesa Muela clausura este jueves 11 los 'Encuentros sonoros' de Rioja Filarmonía

Vanesa Muela clausura este jueves 11 los 'Encuentros sonoros' de Rioja Filarmonía - RIOJA FILARMONÍA

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante, multinstrumentista y divulgadora de música tradicional, Vanesa Muela, clausura este próximo jueves 11 los 'Encuentros sonoros', un ciclo que Rioja Filarmonía ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño.

La cita será a las 19,30 horas, en La Gota de Leche. La artista ofrecerá un micro-concierto y se mantendrá una charla/coloquio centrado en la divulgación del patrimonio musical tradicional. La entrada es libre hasta completar aforo.

A través de su experiencia de más de cuatro décadas sobre los escenarios y en contacto directo con las raíces culturales de España, compartirá un recorrido apasionante por las músicas de tradición oral.

La sesión incluirá numerosos ejemplos sonoros en vivo, interpretados con su voz y acompañada de instrumentos tradicionales como la pandereta, el almirez, la sartén o la botella de anís.

Vanesa Muela no solo cantará, sino que contextualizará cada pieza con anécdotas, vivencias personales y referencias etnográficas, haciendo de esta actividad una experiencia didáctica, amena y profundamente emotiva.

Una oportunidad para conocer y valorar el rico legado musical que forma parte de nuestra identidad colectiva.

Vanesa Muela es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid y especialista en Estudios sobre la Tradición. Con una sólida formación académica y una profunda vocación artística, ha dedicado su vida al estudio, la preservación y la interpretación de la música tradicional española.

Inició su carrera sobre los escenarios a la temprana edad de cuatro años y, con tan solo seis, ofreció su primer recital en el Teatro San Viator de Valladolid, interpretando en directo doce canciones tradicionales.

Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria artística de 43 años, en la que ha conquistado al público por su imponente voz, su talento interpretativo y su carisma. Su capacidad de transmitir emociones convierte cada actuación en una experiencia única.

Ha publicado doce discos, el más reciente titulado Que me quiten lo cantao, que ha cosechado un gran éxito tanto en ventas como en crítica especializada. Su intensa actividad concertística la ha llevado a recorrer medio mundo, con más de 3.800 actuaciones en escenarios de Asia, Latinoamérica, Iberoamérica y Europa.

Desde hace más de una década, es la artista de música tradicional española con mayor número de conciertos anuales.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos ocho premios otorgados en Castilla y León -incluido uno a la pureza interpretativa-, así como dos premios nacionales de folklore: el primero, concedido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuando contaba con tan solo 27 años, y el segundo, otorgado en 2018 por la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE).