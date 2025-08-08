Folk contemporáneo, canción de autor, pop y rock alternativo, este fin de semana en 'Sierra Sonora'

LOGROÑO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora alcanza este fin de semana su punto álgido con uno de los carteles más cuidados y variados de su historia.

El festival, que arrancó ayer jueves, se ha consolidado como una cita imprescindible del verano en La Rioja y como uno de los referentes musicales del norte de España. Durante estos días, la sierra riojana se convierte en escenario de una experiencia musical y cultural única.

Esta noche, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Amaia Miranda, la guitarrista y compositora que encarna el folk más delicado; Gorka Urbizu, exlíder de Berri Txarrak en su faceta más íntima; y las bandas Maestro Espada y Viva Belgrado, representantes de un rock emocional y potente con tintes de post-hardcore y shoegaze.

La jornada del sábado no se queda atrás: contará con los vascos de Bulego, el gallego Xoel López, uno de los grandes nombres del pop independiente en español; los extremeños de Sanguijuelas del Guadiana con su rock urbano; y el DJ Van Bylen, que pondrá el broche bailable a la noche. Uno de los momentos más especiales llegará a las 17,00 horas con el concierto de sobremesa de Pedro Pastor, en el escenario de Casa Montero, en un formato íntimo y cercano.

Con un aforo limitado a 700 personas, Sierra Sonora ofrece una experiencia exclusiva y cercana, donde cada concierto se vive de forma auténtica.

Además de la música, el festival propone una programación paralela que incluye actividades en contacto con la naturaleza, experiencias de gastronomía local y propuestas culturales que completan una escapada perfecta a Viniegra de Abajo.