El forense cree que "con la energía que llevaba el vehículo" del atropello de Haro "pudo haber causado más muertes"

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El medico forense encargado de realizar la autopsia a la víctima mortal del atropello del parking del centro de salud de Haro ha indicado que éste falleció "de forma casi instantánea" por "traumatismo craneoencefálico" por heridas compatibles con un impacto/choque con un vehículo que circulaba a "alta intensidad/velocidad". Con la energía que llevaba el vehículo "pudo haber causado más muertes", considera el experto.

Como ha relatado al jurado popular, el cuerpo de la víctima presentaba "las principales lesiones en la cabeza, con fracturas craneales y numerosas lesiones al impactar esa parte del cuerpo contra el suelo".

Este jueves se celebra la cuarta sesión del juicio contra una persona acusada de atropellar mortalmente a un sanitario y herir a otros cincos compañeros en el centro de salud de Haro la noche del 4 de septiembre de 2023. El Fiscal pide para el procesado, que tiene una enfermedad mental (esquizofrenia paranoide), el internamiento en un centro psiquiátrico adecuado mientras que las acusaciones particulares piden penas de cárcel además de las diferentes indemnizaciones para la familia de la víctima y los heridos.

Al parecer, y según van relatando los testigos en las diferentes sesiones del juicio el acusado, que se encuentra en prisión tras los hechos, se encontraba inmerso en un brote fruto de su enfermedad y, aquella noche, tras salir a dar una vuelta en su vehículo con sus padres, al llegar a las inmediaciones del centro de salud debió confundir a los sanitarios -uniformados correctamente con sus chalecos- con policías, un cuerpo de seguridad al que le tenía extrema fijación ya que consideraba "que le perseguían y le querían matar".

Al ver a los sanitarios arremetió contra ellos. Tras el hecho empezó a gritar consignas contra el Gobierno. Finalmente fue detenido.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO DE LOS AFECTADOS

El médico forense también realizó los informes pertinentes sobre los otros cinco afectados en el atropello, cuyas heridas y secuelas ha ido relatando al jurado. Con respecto a aquellos heridos que presentan también estrés postraumático ha explicado que "debido a la intensidad del hecho, de tener lesiones graves, de estar presente en un suceso que supuso un grave peligro para la vida propia de los afectados y en los que, además, falleció un compañero es muy habitual que presenten estrés postraumático que puede que no desaparezca nunca".

Como indica "una persona no puede controlar voluntariamente cuándo se acuerda de algo y cuándo no, o cuándo revive una situación o no". Eso sí, como ha dejado claro, "depende todo de cada uno. Unos pueden recaer a lo largo de la vida en los que se necesiten nuevos tratamientos o nuevas bajas laborales. No siempre pero puede ocurrir".