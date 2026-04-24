Formación con calidad europea impulsa la competitividad del sector exportador y turístico peruano

Acuerdo de la La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) firmó un convenio de cooperación institucional con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman - UNIR

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) firmó un convenio de cooperación institucional con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, con el objetivo de fortalecer la formación académica y el desarrollo profesional de sus colaboradores y de su entorno familiar directo.

Gracias a este acuerdo, los beneficiarios podrán acceder en condiciones preferenciales a más de 300 maestrías oficiales de calidad europea, impartidas en modalidad 100 % online por las tres instituciones académicas. Los programas, con una duración aproximada de un año y reconocibles por parte de SUNEDU, incorporan un enfoque práctico alineado con las demandas actuales del mercado laboral.

El acto protocolar tuvo lugar el pasado 20 de abril en las oficinas de UNIR en Lima y contó con la participación del presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Freddy Solano, y de su gerente general, José Luis Díaz Callirgos. En representación de UNIR asistió Martín Santivañez Vivanco, director de Desarrollo Institucional.

El convenio establece una hoja de ruta para la colaboración estrecha entre las instituciones firmantes en ámbitos como la investigación, la transferencia tecnológica, el intercambio de experiencias y el asesoramiento especializado. Asimismo, contempla el desarrollo de actividades culturales, proyectos vinculados a la transformación digital, iniciativas científicas y acciones orientadas a mejorar la empleabilidad.

LA CAPACITACIÓN COMO EJE DEL DESARROLLO PROFESIONAL

PROMPERÚ, organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, refuerza así su apuesta por el talento interno como palanca de competitividad. La entidad, responsable de posicionar al Perú como destino turístico y exportador, incorpora la formación avanzada de su personal como un eje estratégico para afrontar los retos de un entorno cada vez más global y digitalizado.

Las instituciones académicas participantes -UNIR, UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman- forman parte del Grupo PROEDUCA y mantienen un firme compromiso con la mejora del sistema educativo peruano a través de programas de calidad internacional. UNIR, referente en enseñanza online en español, cuenta con miles de estudiantes distribuidos en más de un centenar de países.

El modelo educativo aplicado combina flexibilidad, acompañamiento académico constante y recursos didácticos innovadores, facilitando el progreso académico de los estudiantes. De este modo, el convenio permitirá a los colaboradores de PROMPERÚ y a sus familias compatibilizar su desarrollo académico con sus responsabilidades profesionales y personales, reforzando su proyección profesional.