Francis Paniego pronunciará el Pregón de la Semana Santa calceatense en la Iglesia del Convento de San Francisco

Archivo - El chef riojano Franscis Paniego - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El chef Francis Paniego (Ezcaray, 1968) será el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa calceatense el viernes, 27 de marzo, a las 20:00 horas, en la Iglesia del Convento de San Francisco.

Paniego cuenta con dos estrellas Michelín en su restaurante El Portal del Echaurren, además de tres Soles en la Guía Repsol.

En 2012 recibió el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina de España, en 2014 fue reconocido como Hijo Predilecto de Ezcaray y en 2015 obtuvo el Premio al Chef de L'Avenir de la Academia Internacional de Gastronomía.

En 2019 el Canal Historia de televisión estrenó una nueva edición de 'La Última Cena', donde prestigiosos chefs reinterpretaban el universal episodio evangélico.

Según declaraba entonces el propio cocinero riojano, en su familia siempre han estado muy arraigadas las costumbres católicas a través de su madre, Marisa, (fallecida en agosto de 2018 y Premio Nacional de Gastronomía en 1987).

Con el Pregón de Semana Santa arrancarán oficialmente los actos, que se prolongarán hasta el domingo 5 de abril con la procesión del Cristo Resucitado.

Este año se celebra el Año Jubilar Franciscano, convocado por el Papa León XIV, para conmemorar el 800 aniversario del tránsito (muerte) de San Francisco de Asís (1226-2026).

Los fieles pueden obtener la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones habituales (confesión, Eucaristía, oración por el Papa) y visitando cualquier iglesia franciscana en el mundo.