Francisco del Pozo Ruiz, nuevo secretario-director del Consejo Social de la Universidad de La Rioja

Francisco del Pozo Ruiz, designado nuevo secretario-director del Consejo Social de la Universidad de La Rioja - UR

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Francisco del Pozo Ruiz (Logroño-1967) ha sido designado nuevo secretario-director del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, el órgano de participación de la sociedad en el campus cuya Presidencia ostenta Juan Antonio Fernández-Velilla.

Juan Antonio Fernández-Velilla ha informado al Consejo Social, en la reunión celebrada el jueves 7 de mayo del nombramiento de Francisco del Pozo Ruiz, con efectos desde el 14 de mayo de 2026, como consecuencia del cese por jubilación del actual secretario, José Luis Coello.

Francisco del Pozo Ruiz (Logroño-1967) es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Máster en Comunidades Europeas, así como DEA en Derecho por la Universidad de La Rioja; y abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogacía de La Rioja.

En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido subdirector de la Sección de Derecho del Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja; miembro electo en diversos órganos de Gobierno: Consejo de Departamento, Claustro, Mesa del Claustro, Comisión de Estatutos y Junta de Gobierno de la Universidad de La Rioja.

Además, ha ejercido el cargo de director general de la Fundación General de la Universidad de La Rioja entre 2012 y 2022.Y, por último, ha sido funcionario interino del cuerpo de Gestión (A2) en la Dirección General de Gestión Educativa de la Consejería de Educación y Empleo de La Rioja en 2024 y 2025.

Como docente universitario, ha sido profesor a tiempo completo, entre 1993 y 2001, de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos; y, entre 2001 y 2012, profesor asociado a tiempo parcial de Derecho Internacional Público, Instituciones de Derecho Comunitario, Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario, Derechos Humanos, Política Social de la Unión Europea y Derecho Internacional Privado.

En el ámbito de la investigación, ha participado en diversos proyectos de investigación, nacionales y regionales, en el ámbito del Derecho Internacional y del Derecho Comunitario Europeo, formando parte de los grupos de investigación 'El espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea: hacia la constitucionalización de la cooperación policial y judicial de los estados miembros' y de la Cátedra UNESCO sobre 'Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural'.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

En el transcurso de la reunión del Consejo Social se han aprobado otros puntos del orden del día como el informe previo para la implantación, en el curso 2026-2027, de las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza.