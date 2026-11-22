Los candidatos al Congreso, Alda Díez, y al Senado, diego Mendiola - IU

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado sus propuestas en materia de cultura para las elecciones generales del 29 de noviembre, con dos ejes principales. El primero es una Ley del Sistema Público de la Cultura que desarrolle el artículo 149.2 de la Constitución, fije un suelo mínimo de inversión estatal, garantice los derechos culturales y establezca una financiación estable en cooperación con las comunidades autónomas.

El segundo es ampliar con fondos estatales el Plan de Impulso Territorial a los Equipamientos Culturales (PITEC) para reforzar las infraestructuras culturales y corregir los desequilibrios entre territorios. La formación se compromete además a destinar a cultura el 2 % del gasto total de las administraciones públicas durante la legislatura, como recomienda la Unión Europea.

"La cultura no puede seguir dependiendo de la voluntad del gobierno de turno. Es lo primero que se recorta cuando llegan las crisis y lo primero que se ataca cuando gobiernan las derechas. En los últimos días, el Ayuntamiento de Pinto ha cancelado cinco obras de teatro, entre ellas una sobre Lorca, y en octubre la Junta de Castilla y León suspendió otra sobre el poeta en Valladolid. Necesitamos una ley que proteja la cultura como lo que es, un servicio público y un derecho", ha señalado Alba Díez, candidata de Frente Amplio al Congreso por La Rioja.

Frente Amplio recuerda que el propio Gobierno de La Rioja, en su Censo de Espacios Culturales, sitúa a la comunidad como la provincia española con más escenarios culturales en zonas rurales. Además del PITEC, el programa incluye más apoyo a proyectos culturales en el medio rural y plataformas digitales públicas para la creación y el acceso a la cultura que ayuden a cerrar la brecha digital.

"Tenemos escenarios en los pueblos, pero sin financiación estable no hay programación ni profesionales que puedan vivir de su trabajo. Proponemos que el Estado se implique con fondos estables para que la vida cultural de un pueblo no dependa cada año de una convocatoria", ha explicado Díez.

En materia laboral, la formación defiende el despliegue completo del Estatuto del Artista, con un sistema de cotización, prestaciones y fiscalidad adaptado a la intermitencia del sector, el reconocimiento profesional de la mediación cultural, más ayudas directas a la creación, una red de residencias artísticas que garantice la independencia creativa al margen del lugar de residencia y más apoyo a las salas de música en vivo pequeñas y medianas.

"Mucha gente que crea en los Cameros o en Rioja Baja acaba marchándose a Madrid, Bilbao o Barcelona porque aquí no puede vivir de su trabajo. Queremos que quedarse en La Rioja sea una opción real", ha subrayado la candidata.

El programa recoge también la aprobación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, interrumpida por el adelanto electoral, para proteger a la producción independiente frente a las grandes plataformas, y un coste mínimo de envío en la venta de libros a distancia para defender a las librerías independientes.

"El 29 de noviembre se decide si la cultura sigue siendo un lujo para quien puede pagarla o un derecho garantizado en cualquier rincón del estado", ha concluido Díez.