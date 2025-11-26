Frío, viento y oleaje activan mañana los avisos en siete provincias, con temperaturas mínimas de hasta -3ºC

Archivo - Una fuerte granizada en el centro de Madrid, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frío, viento y oleaje activarán este jueves los avisos en siete provincias, en una jornada con temperaturas mínimas de hasta -3ºC en Teruel y de -2ºC en Palencia, Lleida, León y Huesca, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el frío activará avisos amarillos en Huesca, Barcelona, Girona y Lleida. También por aviso amarillo, pero por viento, estarán Baleares (Mallorca y Menorca), Girona, Tarragona y Castellón.

Además, Tarragona y Castellón tendrán avisos amarillos por oleaje, que ascenderán a naranja (importante) en Baleares (Mallorca y Menorca) y Girona.

La AEMET prevé para este jueves rachas muy fuertes en el Ampurdán, Pirineo y bajo Ebro, así como algunas heladas fuertes en valles altos del Pirineo.

Además, espera una situación de estabilidad en la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados a excepción del tercio norte, ya que tendrá cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos, donde nevará a una cota que subirá de 800/1.000 metros hasta 1.400/1.600 metros.

También habrá nubosidad baja matinal en zonas de la meseta Norte con tendencia a ir despejando, mientras que en Baleares habrá cielos nubosos en el este del archipiélago con chubascos en Menorca, que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca con tendencia a abrirse claros. Asimismo, se esperan cielos poco nubosos en las Pitiusas -- Ibiza y Formentera, junto con sus respectivos islotes--.

Por su parte, el archipiélago canario estará nuboso en las islas montañosas con precipitaciones débiles (que son más probables durante la madrugada) e intervalos nubosos en las islas más orientales. Además, se esperan nieblas matinales en Galicia, montañas del norte y zonas de la meseta norte.

En cuanto a máximas, ascenderán en la mayor parte de la Península, más acusado en montañas del norte, pero las temperaturas se mantenienen con pocos cambios en zonas bajas del oeste y con descensos en depresiones del noreste, litorales de Alborán y del sureste con pocos cambios en los archipiélagos.

Las mínimas descenderán en la vertiente mediterránea, con ligero en el cuadrante noroeste y en la vertiente sur atlántica pero con pocos cambios en el resto. Asimismo, habrá heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur, que oscilarán entre moderadas y localmente fuertes en Pirineos.

Además, soplará fuerte --con rachas muy fuertes-- en la tramontana en Ampurdán y en el norte de Baleares con tendencia a amainar. También se espera alisio moderado en Canarias, cierzo en el Ebro y levante en Alborán y Estrecho.

El viento será de componente oeste en el Cantábrico, el norte de Galicia y litorales de la fachada oriental, y será de componente norte en el golfo de Cádiz. Sin embargo, se esperan rachas muy fuertes en el Pirineo y bajo Ebro en la primera mitad del día, mientras que en general habrá vientos flojos con predominio de la componente norte.