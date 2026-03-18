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LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La FSS-CCOO critica el "bloqueo de procesos selectivos en el SERIS y exige responsabilidades a la Administración". Desde "hace más de seis meses, procesos selectivos clave -como los de celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), auxiliares administrativos y enfermeros- permanecen bloqueados".

La FSS-CCOO subraya que "esta demora no es achacable al personal administrativo encargado de las tareas, sino a la incapacidad de la Dirección de Recursos Humanos para implementar medidas de agilización". Para el sindicato, la solución es clara: reforzar las plantillas de gestión y servicios.

La normativa vigente permite la contratación de personal estatutario temporal por razones de necesidad, urgencia o programas coyunturales. "La resolución de estas oposiciones, que afecta al futuro profesional de multitud de personas, es una razón de necesidad incuestionable", afirman desde la central sindical.

El "muro" de Recursos Humanos: silencio ante las instancias La FSS-CCOO denuncia además un trato asimétrico y despectivo por parte de la Administración. A pesar de que el sindicato utiliza los cauces legales mediante instancias registradas para trasladar problemas reales de los trabajadores, la respuesta del SERIS es, sistemáticamente, el silencio administrativo.

"Mantenemos una interlocución educada y asertiva, pero solo recibimos indiferencia. Es una falta de respeto institucional que dinamita cualquier posibilidad de cooperación positiva entre la Administración y los representantes de los trabajadores", señalan desde la FSS-CCOO.

El "espejismo" de la OPE: plazas fijas, no nuevos empleos Respecto a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1.182 plazas anunciada por el Gobierno de La Rioja, el sindicato aclara que se trata de un ejercicio de "maquillaje publicitario".

CCOO advierte que estas plazas no suponen la creación de nuevo empleo, sino un proceso de estabilización para reducir la temporalidad por imperativo de la Unión Europea. Desde la organización sindical consideran esta medida un engaño publicitario, en el que el Gobierno vende como "creación de empleo" lo que es una obligación legal para cumplir con la normativa europea contra la precariedad.

Además, las personas delegadas sindicales de la FSS-CCOO no dejan de destacar que la Administración utilizan una estrategia de engaño en funciones de los profesionales, así mismo muestran su rotundo rechazo a la creación masiva de plazas de Auxiliar Administrativo cuando, en la práctica, terminarán realizando funciones de Administrativo (categoría superior).

La FSS-CCOO exige que la Administración justifique "por qué se niega a crear plazas de la categoría profesional que realmente se va a desempeñar".

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

La FSS-CCOO de La Rioja finaliza este comunicado exigiendo una rectificación inmediata. La Administración tiene el deber moral y legal de ofrecer un trato justo y diligente tanto a quienes ya forman parte del sistema como a quienes aspiran a entrar en él. "¿Por qué el SERIS se niega a tratar a sus empleados y opositores con la dignidad y el respeto que merecen? La falta de celeridad no es solo un problema de papeles; es un menosprecio a la planificación vital de cientos de familias riojanas que no pueden seguir esperando el despertar de una administración indolente".