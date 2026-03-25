FSS-CCOO critica la falta de rigor del SERIS en oposiciones de técnico auxiliar de Farmacia

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de CCOO La Rioja asegura que ha recibido "numerosas quejas" de aspirantes que señalan "la presencia de preguntas en el examen que no aparecen en ninguna bibliografía oficial o reconocida, dificultad agravada por el hecho de que la convocatoria publicada por el SERIS no especificaba ninguna bibliografía recomendada".

Esta falta de referencia genera "inseguridad jurídica y desigualdad entre los participantes, que no disponen de una base de estudio clara".

Desde la FSS-CCOO reiteran la necesidad de que el Servicio Riojano de Salud debe incluir en todas las convocatorias de oposiciones -especialmente en la parte específica de cada categoría profesional- una bibliografía recomendada o de referencia.

Consideran que, mientras en la parte general del temario las fuentes legales pueden consultarse directamente en el Boletín Oficial del Estado, la parte específica requiere orientación precisa por parte de la administración convocante.

Asimismo, lamentan "la falta de respuesta del SERIS ante la solicitud formal que la organización sindical presentó hace más de seis meses reclamando esta mejora".

"La Dirección de Recursos Humanos ha mantenido un silencio administrativo que demuestra la falta de voluntad de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario riojano".

Desde CCOO exigen al SERIS "que corrija esta situación, establezca criterios claros y transparentes en los procesos selectivos, y respete el derecho de los aspirantes a preparar las pruebas con garantías y en igualdad de condiciones".