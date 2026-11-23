LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Socio-sanitarios de CCOO (FSS-CCOO) critica "las dificultades" que está presentando GAMERA, el aplicativo puesto en marcha por la Administración para realizar la inscripción en los procesos de oposiciones del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Después de un largo proceso de negociación, la Administración ha creado GAMERA como herramienta para que las personas interesadas puedan formalizar electrónicamente su inscripción en las convocatorias de empleo público. Sin embargo, "lejos de facilitar los trámites, el programa está generando más problemas que soluciones: presenta fallos de carga, no funciona de manera estable y resulta poco intuitivo para las personas que deben utilizarlo".

La FSS-CCOO critica que, dos meses después de que el aplicativo estuviera funcionando, la Administración haya citado a los sindicatos para atender las dificultades de las personas aspirantes.

Esta situación "llega cuando ya se ha cerrado un proceso selectivo, como el de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, lo que evidencia una planificación insuficiente y una falta de previsión por parte de la Administración".

"UNA CARGA INJUSTA PARA LOS SINDICATOS"

Los delegados sindicales de CCOO consideran "inaceptable" que se responsabilice a los sindicatos de una gestión que corresponde a la Administración. "No todo el personal está afiliado a un sindicato, ni debe estarlo para poder realizar una gestión administrativa tan básica como inscribirse en una oposición. La carga de trabajo que está recayendo sobre las organizaciones sindicales es exagerada, ya que la Administración podría crear un servicio de atención directa a las personas trabajadoras y aspirantes para ayudarles a realizar estas gestiones".

Desde la propia Administración se puede contratar a personal cualificado, como documentalistas, para atender estas incidencias y acompañar a las personas que lo necesiten. "No es aceptable que la carga recaiga sobre los sindicatos".

TRANSPARENCIA EN LAS BOLSAS

La FSS-CCOO exige también "transparencia total y actualizada en las bolsas de empleo del SERIS. La existencia de mecanismos claros de consulta facilitaría el trabajo, daría tranquilidad a las personas incluidas en las listas y evitaría la desconfianza entre compañeros y compañeras. Las personas que están en una bolsa necesitan saber dónde están, qué se les ofrece y con qué criterios se les llama".

La falta de transparencia también está afectando "al personal que realiza los llamamientos desde las bolsas de empleo". Estas personas trabajadoras están asumiendo una carga de trabajo y un nivel de estrés elevados, "al tener que atender las dudas, quejas y reclamaciones de las personas aspirantes, que desconfían de su situación en la bolsa al no disponer de información clara y actualizada sobre su posición y las oportunidades de llamada".

"CESES Y FALTA DE EQUIDAD"

La FSS-CCOO critica, además, que las dificultades en la gestión del personal del SERIS no se limitan a las oposiciones. El sindicato señala "los ceses de personal de enfermería y la falta de equidad en la organización de los servicios. En el caso de los quirófanos, la gestión del personal de enfermería y TCAE no resulta equitativa en la organización general de los turnos, incluida la asignación de días festivos, que se ofrece de manera reiterada a las mismas personas. Esta situación puede generar la percepción de favoritismo en la distribución de los turnos y las cargas de trabajo".

El sindicato también critica la situación de las denominadas 'peonadas', servicios extraordinarios que, a su juicio, "se están realizando con escasa planificación y sin las garantías suficientes para el personal trabajador".

EXIGENCIA SINDICAL

La FSS-CCOO exige a la Administración "que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de GAMERA, mejorar su usabilidad y asegurar que ninguna persona vea afectados sus derechos por fallos técnicos ajenos a su voluntad".

Exige a la Administración "transparencia" y una planificación rigurosa, tanto en la gestión de las bolsas de empleo como en el acceso a los procesos selectivos, así como una organización equitativa de los equipos de trabajo por parte de quienes ejercen funciones de supervisión, evitando cualquier percepción de favoritismo y garantizando los derechos de todas las personas trabajadoras.