FSS-CCOO denuncia ante el TSJR "imposición" de un decreto que supone un "retroceso" en derechos en residencias mayores

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

FSS-CCOO ha denunciado ante el TSJR la "imposición" de un decreto que supone un "retroceso" en los derechos y la calidad asistencial en las residencias de mayores.

El sindicato ha apuntado que se permiten "ratios de personal por debajo de los mínimos obligatorios estatales (el decreto nacional establece una ratio mínima de 0,35 profesionales por persona residente en el ámbito de personal gerocultor". En este sentido, La Rioja "fija este índice en tan solo 0,31 y permite la sustitución de personal médico y de enfermería por personal de otras categorías que carecen de la formación específica necesaria, y por trasferir la atención de nuestros mayores al sistema público ante las dificultades de contratación, cargando el problema al sistema público y sin control ninguno, cuando el cuidado y la atención es obligación de las empresas que gestionan los centros residenciales".

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en La Rioja "queremos denunciar el contenido del reciente Decreto 12/2025 sobre personal y ratios en residencias de mayores de la comunidad".

Entre las principales críticas se encuentra "la inferioridad de las ratios regionales respecto al acuerdo estatal". Mientras que "el decreto nacional establece una ratio mínima de 0,35, para el año 2025, de profesionales por persona residente en el ámbito de personal gerocultor, La Rioja fija para todos los años este índice en tan solo 0,31, lo que supone una rebaja injustificada de los estándares de atención".

El sindicato denuncia que La Rioja se sitúa "a la cola del país en exigencia y protección a las personas mayores y profesionales,siendo la única comunidad autónoma que recorta por debajo de los mínimos que fija la ley estatal". El Decreto, "lejos de solucionar el grave problema de falta de personal, lo agrava, al permitir menos personal por residente de lo que exige el Estado, condenando a las plantillas - ya sobrecargadas y precarizadas, en su mayoría mujeres - a doblar turnos y soportar condiciones precarias".

Además, rechazan el artículo que "permite desviar las responsabilidades sanitarias desde las residencias hacia el sistema público de salud de La Rioja (SERIS), en los casos en los que los centros carezcan de personal médico o de enfermería". Esta medida "implica una sobrecarga al sistema público y una renuncia a garantizar una atención sanitaria digna dentro de las propias residencias".

Otro de los puntos "más controvertidos es la flexibilización en los requisitos de contratación de personal, que permite sustituir a profesionales titulados por personas trabajadoras de otras categorías, bajo el argumento de la dificultad de contratación". Esto normaliza la falta de cualificación en puestos que deberían estar garantizados como un derecho mínimo, afectando directamente a la calidad del servicio.

"Desde FSS-CCOO de la Rioja han criticado, "la aplicación de estas medidas, representan un claro retroceso en la calidad de los cuidados que reciben las personas mayores de nuestra comunidad".

CCOO en La Rioja, junto con otras plataformas y sindicatos, presentaron alegaciones al texto, reclamando la corrección de estos puntos. Sin embargo, "únicamente se aceptaron meros ajustes formales, ignorando completamente las demandas esenciales que buscaban elevar los estándares de atención y cuidado".

Ante ello, el sindicato exige "la inmediata anulación del Decreto 12/2025 y la recuperación de los mínimos que marca la legislación estatal". El sindicato "no permitirá que los derechos de las personas trabajadoras y de los y las mayores se pisoteen para beneficiar a quienes quieren ahorrar en costes laborales a costa de la salud, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad riojana".