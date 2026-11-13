FSS-CCOO lamenta "la imposición de servicios mínimos abusivos" en el SERIS

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LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en La Rioja (FSS-CCOO) ha lamentado "la imposición, sin una negociación real, de servicios mínimos abusivos en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre".

En la práctica, "cerca del 98 por ciento de las personas trabajadoras del SERIS tuvieron que acudir a sus puestos de trabajo, dejando la posibilidad real de ejercer el derecho a huelga reducida a aproximadamente el 2 por ciento de la plantilla". Esta proporción "convierte una huelga en una mera formalidad y vulnera de manera evidente el derecho fundamental" reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, que establece: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses

El Gobierno de La Rioja "justifica estos servicios mínimos en la garantía de la asistencia sanitaria durante una jornada de huelga". Sin embargo, "la realidad demuestra que, bajo esa excusa, se ha utilizado un mecanismo para vaciar de contenido el derecho a huelga, impidiendo que la plantilla pueda expresar su malestar y hacer visible ante la ciudadanía la situación que atraviesa la sanidad pública riojana".

Los servicios mínimos "deben limitarse a lo estrictamente esencial y, como máximo, ajustarse a los criterios de un día festivo; no pueden reproducir la actividad ordinaria de un día laboral. La jurisprudencia constitucional exige que la restricción sea proporcional, esté motivada y no despoje al derecho de huelga de su contenido esencial".

FSS-CCOO ha comprobado que, "en numerosos servicios y unidades del SERIS, la dotación de personal durante la huelga fue prácticamente idéntica a la de un día ordinario". Fue el caso de unidades administrativas, rehabilitación, consultas, radiodiagnóstico y otros servicios no urgentes, "donde se obligó a trabajar a profesionales que deseaban secundar el paro".

Incluso en Urgencias "se pudo constatar la presencia de más personal que en algunos días ordinarios de trabajo". Esta situación resulta "especialmente grave cuando se impide ejercer la huelga a profesionales de servicios como resonancias programadas, registro o actividades no urgentes, obligándoles a desarrollar una jornada equivalente a la habitual".

Las delegadas y delegados de FSS-CCOO permanecieron desde la noche del 10 de noviembre en las instalaciones del SERIS, a disposición de las personas trabajadoras. Durante esa permanencia "recibieron numerosas quejas y muestras de malestar de profesionales que querían hacer huelga, pero a quienes la Administración no permitió ejercer ese derecho".

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EXTRAORDINARIA

La Federación también denuncia que durante la jornada de huelga se mantuvieron operaciones extraordinarias, conocidas como "peonadas", obligando a personal de turno "a trabajar en una actividad que no responde a la urgencia ni a la cobertura mínima de un servicio esencial". No se trata del personal que se beneficia directamente de estas actividades, sino de profesionales que, estando de turno, ven ampliado su trabajo y su carga asistencial.

Esta práctica evidencia que la administración "no está fijando unos mínimos proporcionados, sino asegurando el funcionamiento ordinario -e incluso ampliado- del sistema, al tiempo que reduce a la mínima expresión la capacidad de la plantilla para movilizarse".

FSS-CCOO considera que las largas listas de espera "no son solo un problema de recursos o de gestión: se han convertido en una estrategia que favorece la derivación de pacientes y la expansión de la sanidad privada". Cada demora evitable en la atención pública "empuja a la ciudadanía hacia la asistencia privada, mientras se debilita la capacidad resolutiva del sistema público".

Del mismo modo, resulta "inasumible que profesionales puedan simultanear su actividad en la sanidad pública y en la privada". Desde FSS-CCOO "no podemos aceptar que personal del área pública obtenga beneficios adicionales mediante servicios de la sanidad pública, como ocurre con las peonadas quirúrgicas, percibiendo además beneficios por incompatibilidades". Esta forma de gestionar el dinero público "supone un uso cuestionable de los fondos procedentes de Hacienda y una merma directa de los recursos".

Desde CCOO "se denunció que los servicios mínimos no pueden decretarse de forma unilateral, sin diálogo ni justificación proporcionada, ni utilizarse para vaciar de contenido el derecho de huelga".

Durante la jornada, "quedó patente que las carencias de personal no son una consecuencia puntual de la huelga, sino una realidad diaria en consultas, plantas, urgencias, quirófanos y atención primaria". En las peonadas, "la menor dotación de personal no facultativo, frente a un ritmo de trabajo superior por las tardes, evidenció una explotación de la plantilla que no puede seguir normalizándose".

FSS-CCOO exigió al Gobierno de La Rioja y al SERIS que "dejaran atrás la imposición y abrieran una negociación seria, transparente y respetuosa con los derechos laborales". Además, reclamó la revisión inmediata de los criterios de servicios mínimos y un compromiso firme con una sanidad pública "suficiente, segura y sostenible para el personal y para la ciudadanía riojana".

"La huelga del 11-N no fue el problema: fue la respuesta a una gestión que lleva demasiado tiempo ignorando al personal y a la sanidad pública", ha concluido el sindicato.