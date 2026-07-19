Un fuego quema algo de rastrojo en una ladera del barrio de la bodegas de Villamediana

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño incendio ocurrido a primera hora de esta tarde ha quemado algo de rastrojo en una ladera del barrio de las bodegas de Villamediana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15,01 horas de este domingo, varios particulares han alertado a SOS Rioja 112 de un incendio de ladera en el barrio de las bodegas de Villamediana de Iregua.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Bomberos de Logroño, a un agente forestal de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. Se ha informado además a Guardia Civil.

Afortunadamente, los medios de emergencia intervinientes en el suceso han informado de que se ha tratado de rastrojo de una ladera que se ha apagado rápidamente.