El fuego vuelve a Mansilla tras su reactivación en la zona de cumbre

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Mansilla, que se había originado a causa de un rayo el pasado martes, 12 de agosto, y que a las 10:30 horas de hoy el Gobierno riojano daba por extinguido, se ha reactivado en la zona de cumbre.

Según la información remitida por el Ejecutivo regional, a las 16:00 horas de hoy, viernes 15 de agosto, se ha producido un nuevo incendio forestal en la zona de Mansilla-Pico Sanchón.

Ha sido el trabajo de vigilancia sobre la zona el que ha detectado que se había reactivado en la zona de cumbre.

Inmediatamente se ha procedido a atacarlo con tres agentes forestales, dos autobombas, dos retenes de Bomberos Forestales y un equipo MS+CARIF (intervención con helicóptero).