Los fuegos artificiales pondrán la guinda a un día con música, degustaciones y otros actos que llenarán las calles

Archivo - Pirotecnia F. A. Del Mediterráneo, ganadora del XV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales', en el Parque de La Ribera a las 23:00 horas, pondrá la guinda al día de hoy, lunes 22 de septiembre, en un programa de fiestas con música, degustaciones y otros actos que llenarán las calles.

Las Fiesta de la Vendimia Riojana y San Mateo continúa en Logroño. El día ha comenzado con las dianas, a las 9:00 horas, a las que han seguido una una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, a cargo de la Peña La Unión, a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento.

Las vaquillas y una degustación solidaria de choricillo a favor de Vencela en el Alcampo, a cargo de la Peña la Uva, han dado paso, a las 11:00 horas, a la Semana Gastronómica, donde peñas logroñesas ofrecen diferentes degustaciones en la Plaza del Mercado, Jardines del Sagasta, o la Gota de Leche.

Desde las 11:00 horas también se podrá visitar la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería en el Paseo del Espolón y, a partir de las 11:30 horas se han programado diferentes actividades infantiles (música y fiesta de la espuma) en la Plaza del Ayuntamiento.

A las 12:00 horas, en esta ocasión en el Parque de la Cometa, se podrán degustar huevos fritos con pimientos y, a esta misma hora, se podrá disfrutar de un vermut musical con charanga 'El Estropicio' de la mano de la Peña La Rioja en el Casco Antiguo y zonas peatonales.

El Parque Picos de Urbión acogerá, desde las 12:30 horas el II Concurso de paellas organizado por la Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja.

La música llegará al Paseo del Espolón de la mano de la Banda de Música de Logroño a partir de las 13:00 horas.

Organizada por la Peña La Unión tendrá lugar la II Caparronada en la Plaza San Agustín.

Ya a partir de las de las 16:30 horas en el chamizo de la peña La Unión se celebrará un tardeo de zurracapote con juegos de mesa y a las 17:00 horas, en la calle Doce Ligero, habrá una degustación de café y pastas de la Peña Aster.

Media hora más tarde, a las 17:30 horas comenzará el II Torneo de ajedrez San Mateo y también a esa hora las marionetas de Maese Villarejo harán las delicias de grandes y pequeños en el Parque Picos de Urbión.

A las 18:00 horas comenzará una nueva tarde de toros en la plaza de La Ribera y, a partir de las 19:00 horas el Mago Iceman actuará en la Plaza Alonso Salazar.

Desde las 19:00 horas se han organizado más degustaciones en la plaza de las Chiribitas, Plaza Donostia, Parque Picos de Urbión o Plaza de la Alhóndiga.

También a partir de las 19:00 horas San Mateo suena en los barrios en este caso, en el Parque de los Enamorados y el Parque del Carmen.

A las 19:15 horas comenzará la feria San Mateo de pelota a mano en el Adarraga y ya a las 20:00 horas el Parque Gallarza acogerá un concierto de Mariachi Imperial.

A esa misma hora, se puede asistir a los conciertos Parrilla Equal, con la participación de Donna, Blackpanda y Lena Makana en la plaza del Parlamento.

La música continúa con la banda de Música de Logroño que hará un tributo al pop rock a partir de las 21:00 horas en el paseo del Espolón.

En el Teatro Bretón, también a las 21.00 horas, se podrá disfrutar de la obra "Inmaduros". La música seguirá sonando en numerosas zonas de la ciudad.

A las 23:00 horas dará comienzo el XVII Concurso internacional de fuegos artificiales, que se celebrará en La Ribera con la participación de Pirotecnia Pibierzo.

A la misma hora, en el parking del revellín la música seguirá sonando con el concierto organizado en la Casa de Andalucía a cargo de 'Los Calis'.

Media hora más tarde, y ya en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar el concierto de La Rock-A, un viaje a la historia del rock and roll.

Por último, el Ayuntamiento de Logroño recuerda que el programa completo se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Logroño, www.logrono.es .