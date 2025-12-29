Fuenmayor destaca el "éxito" este fin de semana de su torneo de Fútbol 8 y Fútbol Sala, con más de mil asistentes - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha destacado este lunes en un comunicado que "durante todo el fin de semana Fuenmayor ha sido el epicentro del Fútbol 8 y Futbol Sala del norte de España", ya que, "aún tratándose del 'hermano pequeño' del que se celebrará en Semana Santa, acogió a más de mil personas que durante los tres días llenaron las instalaciones".

El torneo, que ha acogido equipos de Navarra, País Vasco, Castilla León, La Rioja, y en el que ha destacado "mucho el nivel y la deportividad de todos los equipos, lo que hizo un torneo atractivo".

Durante la entrega de trofeos estuvieron presentes los concejales, Joaquín Aranzubía e Ignacio López; el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz; y la presidenta del Comité dé Futbol Sala, Cristina Algarabide, así como los miembros del Club.

"Un torneo que ha resultado todo un éxito y se ha visto reflejando en el gran número de personas que han visitado Fuenmayor, y no deja de ser una fuente de ingresos para la hostelería local, restauración y comercios. Deporte y turismo se mezclan para que Fuenmayor atraiga a gente de muchos lugares diferentes y conozcan el Kilómetro 0 del Rioja", dicen desde el Consistorio.

En declaraciones del alcalde, Alberto Peso, que estuvo presenciando varios encuentros y todas las fases finales, "la palabra que puede resumir este fin de semana de Futbol 8 y Futbol Sala en Fuenmayor es la de éxito".

"Ha sido impresionante la afluencia masiva que desde del viernes hasta el domingo, acogieron las instalaciones deportivas, la organización del torneo, ha superado las expectativas iniciales, y hay que agradecerles su esfuerzo y trabajo que junto a la Concejalía de Deportes van realizando", asegura.

Y añade que "más allá del resultado deportivo, desde la organización quieren destacar la importancia de este evento, lograr reunir a decenas de jóvenes para practicar deporte en un ambiente sano e inmejorable es nuestra mayor satisfacción".

"Queremos agradecer a todos los participantes, a las familias que se acercaron a animar haciendo posible que este tipo de iniciativas fortalezcan el tejido social de nuestro pueblo", finaliza el primer edil de Fuenmayor.

El cuadro de honor ha quedado formado, en Fútbol 8, por CR Villamediana y SD Oyonesa, en categoría Alevín. Mientras que, en Fútbol Sala, en categoría Baby Fútbol, los ganadores han sido Comillas CF y CP Calasancio; en Prebenjamin, SD Oyonesa y Yagüe CF; en Benjamín, Rapid de Murillo y CD Valle del Ebro; en Infantil, Camino Cienta y Salburua; y en Cadete, Fuenmayor FC y Ribafrecha.