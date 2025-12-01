La Fundación Arnedo para la seguridad vial hace entrega de sus becas a la excelencia educativa - FUNDACIÓN ARNEDO

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Arnedo para la Seguridad Vial ha celebrado un año más la entrega de sus Becas a la Excelencia Educativa, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el rendimiento académico de los jóvenes. En su quinta edición, el Patronato mantiene su compromiso con la educación, otorgando becas en dos líneas principales:

Becas para libros y material escolar, dirigidas al alumnado matriculado en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, 1º de Bachillerato y 1º Ciclo Formativo de Grado Medio para el curso 2025-2026.

Becas a la excelencia académica, para estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior y Universidad, con el objetivo de reconocer los expedientes académicos sobresalientes del curso 2024-2025.

Para optar a estas becas, los solicitantes han debido cumplir los requisitos establecidos en las bases: presentación del libro de familia, matrícula del centro escolar y documento acreditativo con las notas del curso académico correspondiente.

La Fundación Arnedo para la Seguridad Vial ha destinado un total de 25.000 euros, de los cuales 24.200 euros corresponden a los 292 bonos de 50 euros y 100 euros de material escolar entregados a los alumnos, dos becas de 200,00 euros cada una a Pau Cano Millán a la excelencia en Ciclo Formativo en Grado Superior y Samaa Kadrikasmi como mejor expediente de 2º de Bachillerato y una beca de 400,00 euros otorgada a Beatrice Miriam Romosan Buble como mejor expediente universitario.

Estas becas buscan reconocer a los jóvenes que destacan por su constancia y dedicación, incentivando no solo su éxito académico, sino también la formación de valores fundamentales. Se refuerza, además, la importancia de actuar con responsabilidad y respetar las normas, incluyendo aquellas vinculadas a la Seguridad Vial, promoviendo así un aprendizaje integral que trasciende el aula.

El acto de entrega se celebró en las instalaciones de la Fundación. Gema León García presidenta de la Fundación Arnedo para la Seguridad Vial hizo entrega de los premios. Durante la jornada se puso en valor la educación como base del desarrollo personal y social, y el esfuerzo como motor de progreso. Con esta iniciativa, la Fundación Arnedo para la Seguridad Vial reafirma su compromiso con la formación de los jóvenes, premiando la dedicación y el esfuerzo como pilares del desarrollo y bienestar de la sociedad.