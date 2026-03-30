Fundación Caja Rioja organiza Microescena, tres espectáculos en pequeño formato en su sede de la Merced

Jesús Pérez, de Calle es Cultura; el mago Iceman y Estela Etayo, de Fundación Caja Rioja, en la presentación de 'Microescena' - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja organiza Microescena, tres espectáculos en pequeño formato que se desarrollarán en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced los días 17 y 18 de abril en dos sesiones; el día 17 habrá una sesión a las 20,00 horas, mientras que el sábado serán a las 19,00 y a las 20,00 horas. Terminarán con un vino en la bodega del edificio histórico.

Los tres espectáculos son 'A centímetros de lo imposible', del mago Iceman; la obra de teatro 'Hija no hay más que una', de la compañía Calle es Cultura; y la música de Cielo Arissa, que pondrá el punto final a cada sesión junto con un vino en la bodega del Centro Cultural.

Estela Etayo, responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja, ha explicado que esta edición es "la primera de las programadas este año, ya que en otoño volveremos con espectáculos en pequeño formato para primeros públicos". Un año más, al igual que la edición pasada, "se incluyen tres disciplinas como teatro, música y magia, y se añade un encuentro con un vino de Rioja para terminar la actividad".

El formato de la actividad consiste en disfrutar durante una hora de tres espectáculos de pequeño formato que se desarrollan en salas diferentes del Centro Fundación Caja Rioja La Merced en grupos de 60 personas cada uno de ellos.

El viernes 17 la sesión será a las 20,00 horas, mientras que el sábado se han programado dos, a las 19,00 y a las 20,00 horas, respectivamente.

Las entradas pueden adquirirse en la web de Fundación Caja Rioja (www.fundacion-cajarioja.es) para ambos pases. Los tres espectáculos y la degustación de un vino tienen un precio de 10 euros; la venta en taquilla los días del espectáculo será de 12 euros.

ESPECTÁCULOS

Magia 'A centímetros de lo imposible' con Iceman. Un espectáculo donde lo extraordinario sucede a la distancia de un susurro. Las cartas cambian en tus propias manos, las coincidencias suceden ante tus ojos y los pensamientos parecen leerse sin decir una palabra. En un formato íntimo y elegante, cada efecto ocurre a centímetros del espectador, borrando la línea entre la realidad y la ilusión. No hay pantallas ni trucos de cámara: solo asombro puro, directo y personal. Una experiencia donde lo imposible no se observa se vive.

Teatro 'Hija no hay más que una', de la compañía Calle es Cultura. Comedia en la que conoceremos a Purita, una mujer que vive en su mundo, hecha a la antigua y con unos pilares muy rígidos que harán que su padre Daniel, un pobre hombre, pierda las ganas de vivir.

Música de Cielo Arissa. Cantautora, licenciada en música, gestora cultural y directora coral. Desde los 11 años de edad interpreta sus propias canciones enmarcadas en géneros como pop artesanal, música de la costa atlántica y andina colombiana. Actualmente acaba de lanzar en fiìsico su segundo trabajo discográfico 'Todo Locuras' Pop Fusión.