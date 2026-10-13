Fundación Caja Rioja pone en marcha su nuevo programa de pensamiento crítico 'Pensar juntos'

Programa Pensar Juntos - FUNDACIÓN CAJARIOJA

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja pone en marcha 'Pensar juntos', un programa de pensamiento crítico que se desarrollará los días 19 y 20 de octubre en Logroño.

'Pensar Juntos' está formado por dos conversaciones, un paseo por la ciudad, sesiones con estudiantes de cuarto curso de ESO de varios institutos y una muestra de libros de pensamiento en diferentes librerías.

El programa comenzará el lunes, 19 de octubre, con un paseo por Logroño guiado por la periodista y escritora Adriana Herreros, autora del ensayo 'Andar por andar. De jardín en jardín'.

Un paseo por espacios verdes del entorno urbano partirá desde el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía a las 18 horas y concluirá en el mismo lugar a las 19,15 horas para recorrer lugares como el Parque del Carmen, el recién abierto Parque María Teresa Hernández y el Parque Felipe VI.

A partir de las 19,30 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, tendrá lugar la conversación 'Pensar los porqués' con el matemático, profesor y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón y la periodista Eva Baroja, que será moderada por el profesor de Filosofía del IES La Laboral, Mariano Sanjuán Salinas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ya el martes 20 de octubre, a media mañana están convocado el alumnado de último curso de ESO de los institutos de Logroño para compartir una sesión con Valerio Rocco, filósofo y director del Círculo de Bellas Artes. Las entradas para el encuentro están agotadas.

Y por la tarde, a las 19,30 horas, tendrá lugar la conversación '¿Existe hoy la ética?', entre la filósofa Victoria Camps y Valerio Rocco, dirigida por el profesor de Filosofía Andrés Rubio.

El objetivo "es pararse a pensar, vivimos en una sociedad que necesita el pensamiento crítico frente a un mundo volátil, y creemos que necesitamos espacios para la quietud, la pausa, la conversación y el pensamiento crítico".

"Necesitamos incluso aprender a pensar y creemos que es una oportunidad para hacerlo juntos con personas que nos alumbran en diferentes aspectos: la ciencia, el periodismo, la escritura y la filosofía", han explicado los impulsores de la iniciativa.

'Pensar juntos' es una iniciativa de Fundación Caja Rioja que cuenta con el apoyo de la Sociedad de Filosofía de La Rioja (Sofira).