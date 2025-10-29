Fundación Caja Rioja recoge en un audiovisual la segunda fase del proyecto medioambiental "El Ebro que nos une", - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja termina en octubre la segunda fase del proyecto medioambiental "El Ebro que nos une", que se desarrolla en un soto del Ebro de Pradejón desde el año 2024. Por este motivo, ha recogido en un audiovisual los avances realizados.

Se trata de un proyecto apoyado por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja. El vídeo puede visitarse en esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=PnC1y6JB5GY&t=7s.

El documento audiovisual recoge las plantaciones realizadas en este soto la pasada primavera por el alumnado del CEIP José Ortega Valderrama y la Sección de Secundaria del instituto, y su resultado. También incluye la exposición producida para divulgar el proyecto y que hasta el día 29 puede visitarse en la Terminal de Autobuses.

En el vídeo se recogen también las explicaciones de las personas y entidades que participan en el proyecto, el director general de Medio Natural y Paisaje, José Ignacio Sáenz de Urturi; el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; el biólogo responsable, Antonio Guillén; y el alcalde de la localidad, Alfonso Pousada. También los testimonios de dos escolares que han participado en las plantaciones.

El objetivo ha sido recuperar el bosque de ribera del Ebro en la zona de actuación y concienciar sobre la protección del patrimonio medioambiental de la zona.

Las labores de la primera fase comenzaron en mayo de 2024 y se prolongaron hasta noviembre de ese año. Ya en 2025 se ha desarrollado la segunda fase que ha incluido las plantaciones de esquejes en la zona, sesiones intergeneracionales con el biólogo y la participación del Centro de Mayores y de la Biblioteca Municipal, y una exposición divulgativa.

El proyecto "El Ebro que nos une" pretende la recuperación, conservación y valoración del ecosistema que se encuentra lindante al Ebro, principalmente los sotos. La zona en la que se interviene es un entorno sensible y alterado; el objetivo es que el vecindario lo conozca, lo valore y ayude a su protección.

Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, explica que "con el trabajo realizado en uno de los sotos del río Ebro a su paso por Pradejón durante estos dos años, 2024 y 2025, que queremos continuar al menos también en 2026, hemos querido integrar el soto en la vida de las personas que residen en Pradejón para que sean plenamente conscientes de su riqueza y valor medioambiental, solo desde esa perspectiva podrán afrontar una recuperación del espacio con respeto al entorno".

Con el beneficio, además, de recuperar todos los valores naturales que existían antes. Un espacio, asimismo, saludable donde han cesado las actividades de contaminación, de abonado, y se ha convertido en un islote de salud para todas las personas.