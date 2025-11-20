Fundación Ibercaja nombra a Andrea Ruiz, directora de su centro en La Rioja

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha nombrado a Andrea Ruiz directora de su centro en La Rioja, que este año celebra su 25 aniversario. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al desarrollo cultural y social de la comunidad. Ejemplo de ello es su trabajo en la Fundación ONCE, posteriormente fue asistente de Dirección en el Museo Würth, así como responsable de comunicación y marketing en Bodegas San Cebrián y en Bodegas Marco Real, donde desarrolló el plan de comunicación.

También ha sido responsable del Centro de la Cultura de La Rioja a través de MagmaCultura. Es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza con máster en Museos, Educación y Comunicación y en Gestión del Patrimonio Cultural.

Tras su nombramiento, la nueva directora del Centro de Fundación Ibercaja en La Rioja asume con ilusión este gran reto profesional. "Fundación Ibercaja es un pilar fundamental en nuestra comunidad, promoviendo la cultura, la educación y el bienestar social. Estoy comprometida a fortalecer este legado, asegurando que cada proyecto no solo celebre nuestra rica herencia, sino que también inspire innovación y creatividad. Mi enfoque estará en la inclusión y el acceso universal a la cultura, creando espacios donde todas las voces sean escuchadas", ha afirmado.

El Centro de Fundación Ibercaja en La Rioja se caracteriza por ser un lugar de encuentro para los riojanos desde su apertura en el año 2000 y un motor de innovación en la ciudad y la comunidad. A lo largo de sus cinco lustros de historia, se han impulsado innovadores programas didácticos y de emprendimiento, siempre con el objetivo de contribuir a fomentar y divulgar la cultura, las artes y el conocimiento.

25 ANIVERSARIO DEL CENTRO

La celebración del 25 aniversario tendrá como broche de oro el gran concierto en el Riojaforum, a cargo de Délica Chamber Orchestra, que se llevará a cabo mañana, viernes 21 de noviembre, a las 20 horas. A lo largo de este año, Fundación Ibercaja ha impulsado un completo programa de actividades y eventos, con una importante presencia de la música, el arte, la literatura o la gastronomía, junto con colaboraciones en el ámbito de la acción social y actividades enfocadas a los jóvenes y el público infantil.

Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio. En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo".