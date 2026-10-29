Fundación Pioneros amplía el espacio de Formación y Empleo para Jóvenes con una nueva oficina en Logroño - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros cuenta con una nueva oficina para su programa Formación y Empleo para Jóvenes, situada en Avenida Colón, 75, de Logroño. El traslado responde al crecimiento del programa y a la incorporación del proyecto Activa, que amplía la actividad y las necesidades del equipo profesional.

Las nuevas instalaciones ofrecen más espacio para el equipo y mejores condiciones para atender a los jóvenes que participan en ambos programas. Esta nueva ubicación también facilitará la coordinación entre los profesionales y el acompañamiento en los procesos de formación, orientación e incorporación al mercado laboral.

Con este cambio, Pioneros refuerza su trabajo para que más jóvenes de La Rioja puedan desarrollar sus capacidades, mejorar sus oportunidades de empleo y avanzar en sus proyectos personales y profesionales.

La nueva oficina supone un paso más en el crecimiento de Formación y Empleo, un programa que trabaja para acercar a los jóvenes al mercado laboral y acompañarlos en la construcción de su futuro.