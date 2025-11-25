Fundación Pioneros presenta el primer diagnóstico sobre soledad no deseada en la juventud riojana - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros ha presentado, en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, los resultados del proyecto 'Laboratorio Juvenil sobre Soledad no Deseada', una iniciativa pionera en La Rioja que ha permitido conocer de cerca cómo viven la soledad las personas jóvenes y diseñar respuestas desde el ámbito social, educativo y sanitario.

El proyecto, desarrollado con la colaboración de la Universidad de La Rioja y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), y financiado por la Fundación 'la Caixa', ha combinado la investigación participativa y la acción social.

Durante varios meses, un grupo motor de jóvenes ha trabajado en el diseño y análisis de un diagnóstico en el que han participado más 550 jóvenes riojanos y riojanas, compartiendo sus experiencias y percepciones sobre la soledad, a través de coloquios, entrevistas y un cuestionario online.

ENTRE LOS DATOS MÁS DESTACADOS DEL DIAGNÓSTICO:

Más del 60% afirma haberse sentido solo en algún momento. Los motivos más frecuentes son la presión académica o laboral, la falta de relaciones sociales de calidad, la distancia familiar y los problemas de salud mental o emocional.

Las noches y los fines de semana son los momentos en que la soledad se percibe con mayor intensidad.

Además del diagnóstico, el proyecto ha impulsado la creación de un dispositivo de intervención social que permitirá ofrecer acompañamiento y apoyo a jóvenes en situación de soledad no deseada. En su diseño han participado más de 15 entidades del ámbito social, educativo y sanitario.

La jornada de presentación contó con la participación del Observatorio Estatal de Soledad no Deseada, el proyecto municipal Logroño Acompaña y el Teléfono de la Esperanza de La Rioja, que compartieron sus experiencias y estrategias de acompañamiento en soledad no deseada