Fundación Rioja Deporte y Caja Rural de Navarra colaborarán en más promoción y formación a cantera de la pelota riojana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Rioja Deporte y Acción Social de Caja Rural de Navarra han suscrito un convenio de colaboración, a través del cual se comprometen a continuar impulsando el fomento y desarrollo de la pelota como uno de los deportes más representativos y arraigados de la comunidad.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y presidente de la Fundación Rioja Deporte, José Luis Pérez Pastor, el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, junto al representante de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete, y el presidente de la Federación Riojana de Pelota, Juan José Belmonte, han dado cuenta este lunes del acuerdo.

Durante la presentación, Pérez Pastor ha destacado "el firme compromiso del Gobierno de La Rioja con la pelota y con la recuperación de la afición pelotazale en nuestra comunidad", subrayando que el trabajo desarrollado en los últimos años en la base "empieza ya a ofrecer resultados visibles".

En este sentido, ha explicado que la pelota es un deporte profundamente ligado a la tradición y a la configuración de los municipios riojanos, donde la presencia de frontones forma parte de su realidad social e histórica.

Asimismo, ha recordado la consolidación de la programación de eventos profesionales en el frontón Adarraga y la creación de circuitos como el Rioja Open, que han permitido reforzar tanto la afición como la presencia territorial de este deporte, también en el medio rural.

Sobre esta base, ha señalado que el convenio supone un nuevo impulso centrado en la promoción, la formación y el apoyo a la cantera, mediante actividades en centros educativos y frontones de distintas localidades, con el objetivo de reforzar el vínculo entre la alta competición y la base.

"Contamos con una generación de pelotaris extraordinaria y las administraciones debemos acompañar ese talento para asegurar su continuidad", ha afirmado.

Por su parte, el representante de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete, ha subrayado "el compromiso de la entidad con el territorio, destacando su carácter eminentemente local y su implicación con iniciativas de proximidad". Ha señalado cómo la pelota es un elemento "cultural e identitario" de La Rioja, lo que hace necesario reforzar su apoyo desde la base "para garantizar la aparición de nuevos pelotaris y la continuidad del deporte".

A su vez, el presidente de la Federación Riojana de Pelota, Juan José Belmonte, ha destacado la importancia de "devolver la pelota a la sociedad riojana" y ha subrayado que el trabajo en la base es imprescindible para garantizar su futuro.

Ha explicado que la Federación desarrolla una labor continua en centros educativos de toda La Rioja, junto a la formación del profesorado y monitores, como pieza clave para la transmisión del deporte.

Por último, ha puesto en valor el trabajo territorial desarrollado en distintas zonas de la comunidad, con una presencia constante en municipios y centros escolares a lo largo de todo el año. "Queremos que la pelota sea pasado, presente y futuro. Trabajamos los 365 días del año para que ese objetivo sea una realidad", ha concluido.

PROMOCIÓN DE LA PELOTA EN COLEGIOS Y MUNICIPIOS RIOJANOS.

El acuerdo contempla una aportación específica destinada al programa de 'Convenios con Federaciones y Entidades Deportivas', incluido dentro del convenio general firmado entre ambas entidades, con el objetivo de reforzar el trabajo de promoción y desarrollo de la pelota amateur, extender su práctica entre escolares y jóvenes y acercar nuevamente este deporte a los frontones rurales riojanos.

En concreto, esta colaboración permitirá seguir desarrollando durante 2026 nuevas acciones de promoción de la pelota en centros educativos de La Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja Centro y Logroño, mediante sesiones prácticas de iniciación, exhibiciones, charlas y actividades adaptadas para que los alumnos conozcan este deporte desde edades tempranas.

Además de la pelota a mano, las actividades incluirán otras modalidades de herramienta.

Asimismo, el convenio contribuirá a sufragar la contratación de monitores titulados, la adquisición de material específico de iniciación -como pelotas adaptadas para escolares, palas o elementos de protección- y la organización de festivales y exhibiciones en distintos municipios riojanos para recuperar la presencia de la pelota en el ámbito rural y fomentar la afición entre nuevas generaciones.

Entre las localidades donde se desarrollarán actividades figuran municipios de toda la geografía riojana como Haro, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Nájera, Baños de Río Tobía, Villamediana de Iregua, Pradejón, Calahorra, Arnedo o Logroño, entre otros, tanto en colegios como en frontones municipales.

APOYO AL DEPORTE BASE Y A LOS TORNEOS DE REFERENCIA.

Además, la Fundación Rioja Deporte y Caja Rural de Navarra seguirán respaldando algunos de los torneos más relevantes de la pelota riojana vinculados al deporte base y aficionado, entre ellos los de Baños de Río Tobía y Tricio, referentes del calendario estival riojano y escaparate para numerosos jóvenes pelotaris y aficionados.

El convenio se enmarca dentro de las líneas de trabajo impulsadas por el Gobierno de La Rioja para fortalecer la práctica de la pelota, fomentar el relevo generacional y consolidar la afición pelotazale en la comunidad, tanto desde el ámbito escolar como a través de competiciones y actividades desarrolladas en los municipios riojanos.