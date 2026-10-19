Fundación Rioja Salud incorpora un nuevo mamógrafo en la Unidad de Mama para mejor diagnóstico y detección precoz - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Rioja Salud ha adquirido un nuevo mamógrafo digital con sistema de tomosíntesis y estación diagnóstica para la Unidad de Mama, ubicada en el Hospital Universitario San Pedro, que contribuirá a mejorar la detección precoz del cáncer de mama.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, durante su visita a la Unidad de Mama con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Martín ha indicado que "la adquisición de este nuevo mamógrafo supone disponer de la tecnología más avanzada en la Unidad de Mama, lo que contribuye a mejorar la capacidad diagnóstica y la atención que reciben las pacientes".

En su comparecencia, Martín también ha trasladado un mensaje de apoyo y esperanza a todas las mujeres que sufren la enfermedad, recordándoles que "cuentan con el respaldo de toda la sociedad riojana y con el trabajo y compromiso de los profesionales sanitarios".

Por último, la titular de Salud ha agradecido la dedicación de los profesionales de la Unidad de Mama, destacando "su experiencia y compromiso, así como la importancia del trabajo coordinado con el resto de servicios hospitalarios para ofrecer una atención integral desde el diagnóstico de la enfermedad".

Durante la visita, la consejera de Salud ha estado acompañada por la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, la jefa de sección de la Unidad de Mama, Mercedes Sainz, y la responsable del programa de detección precoz de cáncer de mama, Inmaculada Eguíluz.

La incorporación del nuevo mamógrafo permitirá obtener imágenes de alta resolución para facilitar la visualización de estructuras mamarias de pequeño tamaño y contribuir a la identificación de posibles lesiones en fases iniciales.

A su vez, dispone de herramientas para optimizar la dosis de radiación durante las exploraciones, disminuyendo las repeticiones y permitiendo registrar la dosis impartida a cada paciente, con el objetivo de mantener la calidad de imagen y la eficacia diagnóstica con la menor dosis administrada.

El suministro e instalación han sido adjudicados a la empresa Hologic Iberia, S.L.U., por un importe de 254.100 euros, IVA incluido y comenzará su instalación a finales del presente año. La adquisición tiene prevista su cofinanciación por la Unión Europea, a través del Programa FEDER La Rioja 2021-2027.

PREVISTO UN MAMÓGRAFO EN EL HOSPITAL DE CALAHORRA.

Del mismo modo, está previsto instalar un mamógrafo en el Hospital Universitario de Calahorra, que permitirá ampliar la actividad mamográfica, con una previsión de pasar de 150 a 4.000 mamografías.

La incorporación de este equipamiento está relacionada con la puesta en marcha del programa de detección precoz del cáncer de mama en este hospital, prevista para el primer semestre de 2027.

PARTICIPACIÓN CERCA DEL 90% EN PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ.

En relación al cribado del cáncer de mama, el programa de detección precoz citó en La Rioja en los últimos 12 meses a 22.653 mujeres y realizó 20.122 revisiones, dato que indica una participación del 88,83 por ciento.

En el periodo comprendido entre octubre de 2025 y junio de 2026, el programa de cribado identificó 61 casos de cáncer de mama.

Esta actividad se complementa con la atención diagnóstica de la Unidad de Mama del Hospital Universitario San Pedro, que ha realizado 12.077 estudios de imagen en los últimos doce meses: 6.605 mamografías, 5.216 ecografías y 256 resonancias magnéticas.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026, la unidad diagnosticó un total de 203 casos de cáncer de mama, entre los que se incluyen los 61 detectados en el programa de cribado.

Por su parte, la jefa de sección de la Unidad de Mama, Mercedes Sainz, ha explicado que este servicio se encarga tanto del diagnóstico de las pacientes que presentan síntomas como de la lectura de las mamografías realizadas dentro del programa de cribado.

En este sentido, ha señalado que la unidad diagnostica entre 250 y 300 casos de cáncer de mama al año, de los que entre un 15 y un 30 por ciento corresponden a los programas de detección precoz. Asimismo, Sainz ha destacado que los avances en los tratamientos han contribuido a mejorar la esperanza de vida de las pacientes.