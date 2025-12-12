La Gala del Deporte de UNIR reconoce el mérito deportivo y académico de sus estudiantes - UNIR

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha celebrado este viernes su Gala del Deporte, que pone en valor el doble mérito deportivo y académico de ocho estudiantes y egresados, así como de una mentora del Programa de Apoyo a Deportistas de Alto Nivel (PADAN) por su labor de acompañamiento.

La ceremonia, que se ha celebrado en el auditorio de la universidad y que se ha podido seguir en línea desde el canal de Youtube de UNIR, ha contado con la participación de destacadas personalidades del mundo deportivo y cultural de la región, así como de parte del equipo rectoral de la universidad, encabezado por su rector, José María Vázquez García- Peñuela, que ha dado la bienvenida a los asistentes que han seguido la ceremonia.

Los galardones se han clasificado en tres bloques de reconocimientos: deportivos - 4 estudiantes y egresados que han compaginado estudios y deporte-, PADAN - un estudiante y una mentora del programa- y especiales - a dos atletas riojanas y una deportista olímpica-.

La capitana del equipo español de natación artística, bronce olímpico, campeona del mundo y campeona de Europa, Meritxell Mas Pujadas, ha recibido el reconocimiento especial de manos del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, por elevar, a través del deporte, un testimonio de valores que dignifican la vida y el espíritu universitario de UNIR.

Más Pujadas, egresada del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de UNIR, ha agradecido a la universidad la celebración de esta gala por dar visibilidad a los deportistas y ha animado a todas las personas a continuar con sus estudios, ya que, aunque es duro, "es posible".

Por su parte, Gonzalo Capellán ha incidido en la importancia del deporte, ya que "nada me ha enriquecido más que la práctica deportiva. En el deporte se refuerzan la disciplina, la fuerza de voluntad, la capacidad de sacrificio y la fortaleza mental".

El presidente ha trasladado a los premiados su experiencia deportiva durante su beca Erasmus: "Estudiaba cerca de un centro de Alto Rendimiento. Tuve la oportunidad de conocer y entrenar junto a mis ídolos y llegué a participar en un Campeonato de Europa. Es algo que me ha marcado y me ha enseñado mucho".

Capellán ha felicitado a UNIR por facilitar que los deportistas puedan estudiar compatibilizando su carrera académica con la deportiva.

TRES GALARDONES ESPECIALES.

Los otros dos reconocimientos especiales de la Gala han recaído en las atletas riojanas Esther Rodríguez y Patricia Carolina Urquía López, subcampeona de Europa Máster y Campeona de Europa en categoría F45 en Maratón y Campeona de España absoluta 200 en pista cubierta (2019), respectivamente.

Ejemplo de conciliación entre la carrera académica y deportiva, Esther Rodríguez es, además, docente e investigadora en el área de Educación Física y Salud de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de UNIR. Le ha hecho entrega del galardón Rubén González, vicerrector de Organización y Planificación Académica de UNIR.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Adela López, ha otorgado el reconocimiento a Patricia Carolina Urquía, egresada del del Grado en Física. López ha premiado también a la taekwondista y estudiante del grado de fotografía Laura Bonals Anarte, en la categoría de reconocimiento deportivo.

RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO DEPORTIVO.

Por su excelencia en su carrera deportiva y académica, ha sido premiado Adrián García Ingelmo. El estudiante del Máster en Psicología General Sanitaria de UNIR y Oro en el Mundial Universitario y en el Europeo de 5x5 de baloncesto en silla de ruedas ha recibido el galardón de manos del rector de UNIR.

También en la misma categoría han sido reconocidos Manu Quejira Poza, oro en los campeonatos universitarios- CEU- en lanzamiento de jabalina y egresado del Máster Universitario en Educación Bilingüe, y Carmen Rosales Ruiz, plata en los CEU en salto de longitud.

José Luis Pérez Pastor, consejero de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, y el director general de Deportes y Juventud, Diego Azcona, han sido las autoridades encargadas de la entrega.

HOMENAJE AL PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL (PADAN).

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido el homenaje a la mentora del Programa de Apoyo a Deportistas de Alto Nivel (PADAN), Claudia Casas, por su labor de mentorización y acompañamiento, y a Andy Criere Martín, primer surfista masculino español en competir en unos Juegos Olímpicos y uno de los primeros estudiantes de UNIR que entraron a formar parte de PADAN.

Ambos han recibido el diploma de manos de Amaia Ramírez, directora del programa.

La primera Gala del Deporte de UNIR coincide con el primer año de la puesta en marcha del Servicio de Deportes de la universidad, así como del Programa de Apoyo a Deportistas de Alto Nivel (PADAN).

Este servicio de orientación surge con el objetivo de facilitar la carrera dual (académica y deportiva) de los estudiantes de alto nivel, y ya han participado en el mismo 26 estudiantes de UNIR durante el pasado curso académico.

