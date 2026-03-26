Galiana destaca el trabajo de su departamento en Formación Profesional frente a las críticas de IU

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LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha destacado el trabajo que desde su departamento se realiza en la Formación Profesional, a pesar de admitir que "hay cosas por hacer y retos pendientes". Por su parte, IU, a través de su diputado, Carlos Ollero, le ha trasladado el "gran malestar" del profesorado y del alumnado que cursa estos estudios.

Ha sido en una interpelación sobre esta materia realizada por el Grupo Parlamentario de IU. Su parlamentario ha indicado que, el de FP, es un "sistema que le estamos reconociendo una creciente importancia, y que está en evidente expansión". Ante ello, ha indicado que "nos gustaría que, por parte de la Consejería, con más recursos, con mejor planificación".

Para Ollero, la promoción que se realiza en la Feria de Formación Profesional que "está muy bien, no está mostrando esa cara B; una cara que sí se advierte desde el profesorado, desde los centros y desde el alumnado".

Ha reclamado que "se cambie el rumbo en la gestión de la formación profesional en nuestra comunidad autónoma para apostar, definitivamente, mucho más de lo que se está apostando, por un salto adelante, por un salto de calidad en la formación profesional pública", algo que "no se está llevando a cabo por parte del Gobierno de La Rioja".

En este aspecto, ha lamentado que "sigue existiendo una importante discriminación salarial con un colectivo de profesores, con los técnicos y singulares, en torno a 70, 80 profesores de los centros de nuestra comunidad autónoma, que haciendo prácticamente el mismo trabajo, no disfrutan de las mismas condiciones salariales".

Además, ha rechazado que "no se está reconociendo como debería el trabajo del profesor de formación profesional en su conjunto y que se prioriza por parte de la Consejería, en muchos casos, el ahorro económico por encima de una mejora en cuanto a planificación, en cuanto a aumento del personal respecto a la formación profesional".

Ollero ha señalado que "con las últimas normas sobre formación profesional, que vienen de las reformas legales del Estado, del Ministerio, pero aquí en La Rioja no se está planificando bien y no se está funcionando bien". "Hay bastante indignación con los cambios normativos a los cuales se ha sometido a la realización de las estancias de la formación en las empresas durante este mismo curso", ha añadido.

Además, ha destacado que "la formación en la empresa no está cumpliendo con sus objetivos educativos ahora mismo en la Formación Profesional en La Rioja y debería preocupar a la Consejería", así como que existe "una lenta pero constante privatización del sistema de FP en nuestra comunidad autónoma". De hecho, ha resaltado, para finalizar, que "en los últimos tres años, 16 nuevas unidades en centros públicos y hasta 30 nuevas unidades en centros privados".

"APUESTA INDUDABLE POR LA FP"

En su respuesta y replica, Galiana ha respondido que "a pesar de que insiste, una y otro vez, en algo así como que soy el gran desmantelador de la formación profesional pública, los datos desmienten esa afirmación". Ha afirmado que frente al Gobierno anterior, en el último curso se han incrementado en 76 el número de profesores en FP.

Además, ha puesto en valor que "hay una cifra muy simbólica, y es que a día de hoy, se ha sobrepasado el límite de 10.000 alumnos" en estas enseñanzas.

Sobre el tema de los 70 profesores técnicos y singulares, ha afirmado que "nosotros nunca nos hemos negado a trabajar en esa línea" si bien "no hay que olvidar que el origen de este problema fue la Ley orgánica de 2022 en esta materia que aprobó el Gobierno de España, porque no integró debidamente ese colectivo".

Ha añadido que "no nos hemos negado a trabajar en esa materia, pero es verdad también que hemos pedido en el seno de la mesa sectorial a las organizaciones sindicales una priorización de objetivos; y se ha priorizado la negociación en el ámbito de los interinos", pero "como este asunto -el del profesorado de FP- no se ha cerrado, habrá tiempo para tratarlo".

Por todo ello, el consejero ha destacado que desde su departamento "hay una apuesta indudable por la formación profesional, así como una apuesta por una red libre, que no hay ningún sesgo privatizador". Además, ha abogado por "un incremento de profesorado de la formación profesional en los centros públicos, con un incremento del 15 por ciento, así como una mejora de las condiciones en cuanto a las prácticas en comparación con otras comunidades autónomas, y en definitiva, mucho trabajo, mucha pasión, alejada de la demagogia y mucha calidad".