Galiana garantiza que los interinos se incorporarán "un día antes" del comienzo de las actividades lectivas

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LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha garantizado hoy que los docentes interinos se incorporarán "un día antes" del comienzo de las actividades lectivas gracias al último acuerdo alcanzado y que, también, garantiza el cobro del verano con 272 días trabajados.

Galiana ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la 'popular' Pilar Armendáriz, que ha querido conocer una valoración, del Gobierno riojano, del acuerdo para la mejora de las condiciones del profesorado interino firmado con ANPE y CSIF.

El responsable de Educación ha agradecido a las organizaciones sindicales, "que han sido absolutamente responsables a pesar no haber visto colmadas todas sus aspiraciones", para llegar a un acuerdo que "beneficia", ha dicho, "al total del colectivo de interinos".

Ha reconocido que no todas han firmado (en referencia a otros sindicatos como UGT, CCOO, STAR y PIR) pero, ha asegurado, todos han visto que tiene "cosas buenas" y, además, "ha supuesto avance sustancial".

A través de este acuerdo, se garantiza una organización del curso "con un día de antelación" de forma de "un día justo antes del comienzo de las actividades lectivas" los interinos que no hayan sido llamados en verano "puedan estar ahí presentes".

Ha recordado que incluye doce medidas "con mejoras significativas, como el famoso cobro del verano".

Ha relatado cómo, hasta la fecha, era necesario que los docentes se incorporaran en septiembre para prorrogar el cobro en julio y agosto, pero ésto "tenia perjuicios que se solventan estableciéndolo a través del número de días".

En concreto, serán necesarios 272 para poder tener la prorroga y, en cuatro años, se bajará a 255.

Ha sumado "otro elemento muy importante" como "la no obligatoriedad de aceptar las jornadas parciales, fundamentalmente en el mes de septiembre. A partir del mes de octubre, hasta final de curso, no serán obligatorios los tercios".

Por tanto, ha concluído, "un importante avance fruto del diálogo, de mucho trabajo de negociación y disposición de las mesas sectoriales y del Gobierno, prueba de su capacidad negociadora, y que aúna responsabilidad y apuesta por la calidad del sistema educativo".

GRADO DE MEDICINA

En la sesión de hoy, además, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha reprochado al Gobierno riojano falta de transparencia en el proceso de implantación del Grado de Medicina en la Universidad de La Rioja; algo, ha dicho, que "responde al calculo personal" del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán.

Ha recordado que es una promesa "electoral" que rescata la que ya hizo el expresidente riojano, Pedro Sanz, en 2008. Ha reprochado las "prisas" posteriores de Capellán, que lo anunció para el año 2026 y, ahora, tras "tumbar" la ANECA el proyecto, "se ponen la venda, antes de la herida, y dicen que no va a ser un fracaso". "Fracaso no sé pero sí decepción", ha espetado.

Para Galiana, a Vox "les molestan los avances", en una "estrategia" que ha considerado que "no es inteligente". "Veo desconfianza y desconocimiento pero sí, actuamos con transparencia", ha dicho.

"El compromiso es claro, seguir informando y obtener el grado con la máxima calidad", ha dicho afirmando: "Va a ser una realidad y todos los riojanos van a sentir orgullo".