Galiana insiste en que el nuevo centro del Marqués de Vallejo será una realidad ante los "cantos de sirena" de Vox

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LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha insistido hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, en que el nuevo edificio para el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo será "una realidad" ante los "cantos de sirena" de una proposición no de ley presentada por Vox.

La Cámara riojana ha debatido una PNL presentada por Vox que pedía, entre otras cuestiones, la declaración del centro como de difícil desempeño e iniciar los trámites para la construcción de un nuevo centro tras las grietas aparecidas que pusieron sobre la mesa las deficiencias en la infraestructura.

El debate ha sido seguido por representantes de la Asociación de Padres y Madres del Marqués de Vallejo, entre ellas, su presidenta, Verónica Santodomingo de Frutos.

"El centro nuevo será una realidad, no ha habido un sólo momento de parálisis", ha dicho Galiana añadiendo a las madres presentes: "No se preocupen" y garantizando que, "pronto", habrá una licitación que "superará los treinta millones de euros".

Galiana ha cerrado un debate que ha abierto el portavoz de Vox, Ángel Alda, al defender una proposición no de ley que se hacía eco, ha explicado, de las reivindicaciones de las familias tras el "grave deterioro de las instalaciones" del centro "debido a su antigüedad".

"Exigimos que escuchen a los padres y declaren el Marqués de Vallejo como centro de difícil desempeño para garantizar estabilidad, calidad educativa y protección del personal", ha reclamado.

También, "que se inicien los estudios técnicos para la construcción de un nuevo centro", reprochando que "el Gobierno del Partido Popular, en el año 2006, con el señor Sanz al frente, ya lo propuso pero "finalmente quedó en agua de borrajas".

Desde Izquierda Unida, Henar Moreno ha visto que la iniciativa era "bonita", pero, también, "un brindis al sol", dada la "incoherencia" de Vox que votó en contra, ha recordado, de la enmienda que planteó esta formación para incrementar la inversión en los Presupuestos Generales prevista para este centro.

La socialista Teresa Villuendas ha visto "difícil" estar "en contra de esta iniciativa", porque son "reivindicación de las familias".

Al tiempo, ha recriminado cómo, desde el Gobierno riojano, se anunciara primero que se iban a realizar arreglos en el centro y, luego, el presidente riojano, Gonzalo Capellán, dijera que el presupuesto iba a ir destinado a un nuevo centro.

El 'popular' Carlos Paul ha considerado que esta proposición no de ley "llega tarde" porque, desde el Gobierno de La Rioja, ya se está trabajando en todo lo que se solicita.

Así, con respecto a la declaración de centro singular, "desde la consejería ya se está trabajando en la orden que regulará los puestos de calificación de especial dificultad de La Rioja". Es algo que "no puede hacerse con una proclamación exprés del parlamento, exige criterio y una resolución formal", ha dicho.

Ha señalado cómo ya se adjudicaron las obras de cimentación, por 555.000 euros; y, mientras, la actividad lectiva sigue, con alumnos internos en La Laboral, además de que se está "trabajando en un nuevo centro educativo".

En cualquier cosa, no ha apoyado la proposición no de ley. "No porque neguemos las necesidades, en las que ya se está trabajando, sino porque rechazamos el oportunismo", ha argumentado.

Ante esto, Alda ha lamentado que se rechace una propuesta sobre un texto que "carece de tinte ideológico", en la que se "plasman las demandas" de las familias.

GALIANA: YA SE ESTÁ TRABAJANDO

"Usted me decepciona una y otra vez; espero más de usted", le ha dicho a Alda Galiana acusándole de basarse en una "estrategia de sembrar la duda" que "desvela" su "desconocimiento de la gestión". "La demagogia es la aportacion de Vox", ha espetado.

Ha asegurado que "todas" las demandas de la proposición "están en marcha", pero a Vox le "gusta hacer ceremonia de la confusión".

Lo que "más preocupa" a las familias, que es el "nuevo centro", ha recordado a las madres presentes que, en reunión, ya les informó de los pasos que se están dando.

Les ha aclarado que, si no les ha llamado aún, es "porque hay una labor previa" que "pronto" transmitirán porque no les gusta, en el Gobierno riojano, "hablar de banalidades".

Ha querido "transmitir la complejidad" del proceso, así como el "compromiso inequívoco" y les ha recordado a las madres cómo, en reunión con la AMPA, les advirtió de que "pronto llegaría cantos de sirena" y "aquí están", con la PNL de Vox.

AMPA: QUE NO SE QUEDE EN EL OLVIDO

La presidenta de la AMPA del Marqués de Vallejo, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la inquietud de las familias surge de que, desde el 5 de diciembre, no tienen "ninguna idea ni nada".

No saben, ha explicado la ubicación del futuro centro. "Nosotros lo único que queremos es que no se quede en el olvido, porque se han dedicado a arreglar el internado y se han encontrado con más dificultades de las que había", ha relatado.

Ha explicado, también, que es un centro para ochenta niños y ahora están 151: "Porque, por parte de diversidad, durante el curso te pueden mandar a niños y los tienes que admitir".

De este modo, "la política del centro son aulas reducidas, pero ahora tienen que meter más niños porque no hay suficientes ni espacio ni personal".

Ha reconocido que, cada vez que se pide a Educación cobertura de profesionales, "corren" a cubrirlo; pero la situación actual es que "se han tenido que reubicar 25 niños y ese personal se ha tenido que dividir tanto para el internado como para el colegio".

Con respecto a si quieren que internado y colegio compartan edificio (como se ha planteado hoy en el Parlamento como debate) ha considerado "como madre, no como presidenta de la AMPA", que el internado debería estar "fuera del colegio".

Así, ha visto que "tendría que entrar a formar parte de Servicios Sociales" porque, ahora mismo, "la misma directora es la que controla tanto lo académico como lo asistencial" y "hay niños que están ya gestionados por la Comunidad Autónoma de La Rioja".

En cualquier caso, ha creído que las necesidades de infraestructura son para todo el centro porque el internado lo están arreglando "como una obra de emergencia" pero el colegio está "a un metro" y las familias se temen que tenga los mismos problemas.