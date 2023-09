Galiana: "No hay una red pública y una concertada, hay una red sostenida con fondos públicos"

El consejero informa de que actualmente hay 40 plazas de docentes sin cubrir y define como un "error que solventar" el Decreto de Convivencia

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha considerado hoy, en una comparecencia en el Parlamento de La Rioja, que "no hay una red pública y una concertada, hay una red sostenida con fondos públicos".

Galiana ha acudido hoy a la Cámara riojana a explicar, a los diputados de los distintos partido políticos presentes en el Parlamento (PP, PSOE, Podemos-IU y Vox), las líneas maestras de su proyecto.

El consejero ha incidido en que "no puede entenderse el derecho a la educación sin la libertad de elección", asegurando que es su "firme voluntad" garantizar que vayan unidos.

"Quiero una educación pública de calidad y quiero una educación concertada de calidad", ha defendido resaltando: "Los hijos son de los padres".

"En realidad no hay una red pública y una concertada; hay una única red sostenida con fondos públicos que atiende a las familias y a los derechos de los niños, por tanto, debemos servir a ello con la mayor capacidad de equiparación posible", ha resaltado.

Galiana también ha manifestado la conveniencia de volver a la zona única de escolarización (uniendo Logroño, Lardero y Villamediana), considerando que la zonificación actual es una "separación artificial de familias", así como que "la cercanía al centro debe ser un elemento más, no el único".

Ha defendido que los centros tenga su proyecto educativo propio: "No existen dos centros públicos iguales, ni dos concertados", ha indicando considerando que se trata de una "riqueza irrenunciable" a la que contribuye la zona única de escolarización.

También ha dicho que se promoverá que los alumnos estén repartidos en todos los centros, pero ha entendido que "una cosa es promover y otra imponer", dado que "la imposición de cuotas daña la libertad de elección".

Ha anunciado un Plan Integral de Atención a la Diversidad, apostando por que "no se cierre ningún centro de educación especial", y lanzando un mensaje de "tranquilidad y garantía" a las familias: "Me da lo mismo público que privado".

"Esto no quiere decir que no creamos en la integración, deben estar en medida de lo posibles en centros ordinarios, pero a veces no es posible", ha añadido.

También ha visto que "no es de recibo que los centros públicos se hayan quedado estancados" en la oferta bilingüe y ha manifestado su apuesta por que más centros la tengan.

Con respecto a la convivencia, ha visto un "profundo error" el actual Decreto de Convivencia y ha anunciado que se "volcará en resolverlo".

En cuanto a los docentes, ha indicado que se "seguirán mejorando y potenciando las ofertas de empleo público" a la vez que se mejora su formación y se consolida la carrera profesional.

Actualmente, ha dicho, faltan cuarenta profesores pero, ha dicho, se trata de un problema que se manifestaba "de manera más aguda" hace un año. "Es una problemática que no sólo pueden solucionar las administraciones", ha resaltado.

En un "fomento de la gratuidad de cero a 18 años" ha dado a conocer que se incidirá en que "los centros gocen progresivamente de garantías y financiación para que las familias, independientemente de su renta puedan elegir el centro que quieran".

De cero a tres años se fomentarán plazas públicas y privadas, utilizando la "política del bono infantil"; y en Bachillerato se recuperarán las convocatorias de ayudas "avanzando en la gratuidad total".

Con respecto a la LOMLOE ha indicado: "Nunca pondremos en cuestión, aunque no nos guste, una legislación básica del Estado, lo que no quita que desarrollemos lo que creemos mejor".

Las ratios, ha dicho, se reducirán a treinta en Bachillerato; y en 28 en la ESO, culminando hasta cuarto. En cuanto a la escuela rural ha garantizado que se mantiene la de San Román, con dos alumnos, "pero en global" ha apostado por "buscar una ratio razonable".

En Formación Profesional ha abogado por el desarrollo de la Formación Profesional Básica, potenciar la formación dual y "adaptar la oferta a la realidad del tejido empresarial riojano", teniendo en cuenta "no solamente la demanda del alumnado sino la del mercado laboral".

Ha sumado cursos de especialización en grado medio; y un

plan de renovación de equipamiento.

En universidad ha visto una "apuesta de gran calado" los futuros estudios de Medicina, que se completarán incrementando las plazas en Enfermería.

Ha anunciado que se impulsará un plan de internalización; y ha visto "fundamental" que la UR "se incorpore al programa de universidades europeas Erasmus Plus".

CRITICAS EN LA OPOSICIÓN

La socialista Teresa Villuendas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha definido la comparecencia de Galiana como "decepción, desconfianza y preocupación".

"Estamos ya a finales de septiembre y resulta que siguen faltando profesores y profesoras en los centros educativos", ha resaltado.

Ha entendido que "se acerca una ola de corriente ultraliberal que va a afectar a nuestro sistema educativo y que pasaremos a una educación selectiva, elitista y segregadora".

Por su parte, el diputado de Podemos Raúl Pérez ha visto que "el plan del señor Galiana sigue siendo el mismo de siempre, ir acabando poco a poco con la escuela pública para ir convirtiéndola en un negocio".

Desde el PP, Pilar Armendariz ha entendido que "venimos de cuatro años de exclusión de muchas familias riojanas que se han visto afectadas por la falta de diálogo".

"Se retoma la libre elección del centro, no puede entenderse la libertad educativa sin libertad de elección y viceversa. Se continúa con la gratuidad progresiva de los 0 a los 18 años", ha valorado.

Desde Vox, Hector Alacid, en su intervención, ha pedido que se apueste por una educación de calidad, pidiendo que no se cometan los mismos "errores" del anterior consejero.

"No olvide que quienes defienden la educación concertada pagan los mismos impuestos, o más, que quienes defienden la educación pública", ha dicho.

Ha pedido equiparar condiciones de docentes de centros públicos y concertados y ha preguntado si se va a eliminar la implantación de la religión islámica; algo, esto último, que Galiana ha rechazado entendiendo que los niños tienen derecho a ello.