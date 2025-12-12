Gamarra: "Un menor tiene que estar tan protegido en la red como lo está en la calle"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en un encuentro en Logroño sobre menores y entornos digitales - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha considerado hoy que "un menor tiene que estar tan protegido en la red como lo está en la calle".

Gamarra ha acudido a Logroño para mantener un encuentro de trabajo sobre la protección de menores en los entornos digitales con miembros del partido en La Rioja, en la que les ha trasladado las enmiendas a la norma impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Tenemos que tener claro que un menor debe de estar tan protegido en la red como lo está en cualquier otro ámbito de su vida diaria y ello nos lleva a estar trabajando en el Partido Popular", ha dicho en una rueda de prensa posterior.

Este principio, ha dicho, ha llevado al Partido Popular a afrontar "un tema de máxima relevancia social" bajo cinco principios fundamentales, comenzando por el de "responsabilidad de las plataformas y fabricantes".

Le siguen la educación y el acompañamiento "desde la prevención"; y la "tolerancia cero con el delito digital". "Todo aquello que no permitimos en la vida física tampoco lo tenemos que permitir en la vida digital y, en este sentido, también son necesarias reformas en el código penal", ha dicho.

Ha sumado la corresponsabilidad social, porque, ha dicho, "esto no es un asunto único y exclusivamente de los padres como no es un asunto único y exclusivamente de los poderes públicos".

Se ha referido a la salud mental de los menores y el respeto al derecho que tienen a la privacidad; así como establecer unos límites de edad en el acceso a las redes sociales, en concreto, en los dieciséis años o en los catorce "siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso y verificable de los padres".