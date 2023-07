Gamarra (PP): "Murcia votó terminar con el 'sanchismo' y VOX no lo está permitiendo"

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

Sobre carta de apoyo a Sánchez, dice, con símil de fútbol: "La afición pide cambio de entrenador", pero le ratifica un partido más



ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado, este lunes, en Zaragoza, tras el 'no' de VOX en Murcia a la investidura del 'popular' Fernando López Miras: "Murcia votó terminar con el 'sanchismo' y VOX no lo está permitiendo y se ha convertido en el aliado del socialismo y de Podemos" en esa comunidad autónoma.

Gamarra se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un encuentro con empresarios. "Nosotros queremos superar las políticas de bloques y de bloqueos porque los españoles están pidiendo moderación, estabilidad y gobiernos que funcionen y que no estén condicionados por intermediarios", ha esgrimido.

La dirigente 'popular' ha pedido a los españoles "que analicen lo que está pasando" porque Murcia "es un buen ejemplo para que tomen nota" y todos aquellos que quieran derogar el 'sanchismo', pasar página y abrir una nueva etapa, "nos unamos en torno a una papeleta, la del Partido Popular, que garantiza que eso se materialice con un gobierno fuerte y solvente".

"No me cabe ninguna duda de que los españoles, y no sólo los ciudadanos de la región de Murcia, están tomando nota de lo que ha hecho VOX allí, que ha sido aliarse con el Partido Socialista y con Podemos y bloquear un gobierno del Partido Popular", a pesar de que los 'populares' han obtenido el 43% de los apoyos en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo en esa región.

LA AFICIÓN PIDE EL CESE DE SÁNCHEZ

La secretaria general del PP se ha referido también al manifiesto de apoyo, dentro del PSOE, a Pedro Sánchez, y ha recurrido al símil futbolístico para explicar que le recuerda a un equipo "que está en una temporada nefasta y cuando la afición pide el cese del entrenador, la directiva lo ratifica para el siguiente partido --el 23 de julio--, aunque ya está buscando al sustituto".

"Los españoles y los aragoneses dejaron muy claro el 28 de mayo que quieren cambio, pero no hay que confiarse" porque ese cambio "se materializa el próximo 23 de julio en las urnas y en las elecciones generales", con la única papeleta que lo garantiza, la del PP, ha sostenido Gamarra.

"Pedimos que no se pierda ni un solo voto, que no nos confiemos para garantizar que esos aires de cambio que llegaron el 28 de mayo aquí, a la Comunidad Autónoma de Aragón, se ratifique y consoliden con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno de España", ha continuado diciendo.

Gamarra ha sostenido que sólo así se pasará la página al 'sanchismo' "y empezará una nueva etapa "de ilusión, de futuro y de cosas positivas para nuestras ciudades, para nuestras regiones".

Según la 'popular', "si nos lo proponemos, estamos en los últimos momentos, en los últimos 13 días del 'sanchismo'" y "bien merece la pena que no cambiemos un día de playa por un voto; no vaya a ser que se conviertan en cuatro años en que nos quememos demasiado. Y ya hemos tenido bastante y suficiente con cinco años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España".

DEBATE

La secretaria general del PP ha asegurado que en el debate televisivo que va a tener lugar este lunes por la noche entre los candidatos a la presidencia de España, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijjó, "va a quedar muy claro que Alberto Núñez Feijóo lidera un proyecto serio, sereno, moderado y responsable para España".

Ha añadido que estos días "se habla mucho" de como Pedro Sánchez está preparando el debate, "pero lo que está ocurriendo es que no puede pisar la calle y por eso se ha encerrado en la Moncloa; primero intentó encerrarse en los platós, yendo de debate en debate y convirtiendo la campaña electoral en un reality show y ahora se ha encerrado diciendo que está preparándolo, pero realmente lo que hay detrás es que no puede pisar la calle".

Para Gamarra, en el PSOE, "no hay proyecto y por eso llevan toda una campaña apelando al miedo", mientras que el PP ofrece "ilusión, ganas y proyecto". Ha comentado que seguirá el debate desde la sede central del PP en Génova.

