García dice que Gobierno del PP "intentó poner en cuestión la legitimidad del Parlamento con fines electoralistas"

Publicado 15/01/2020 12:46:50 CET

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, ha afirmado que el anterior Gobierno riojano del PP, presidido por José Ignacio Ceniceros, a través de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional -que ahora éste ha rechazado- contra algunos artículos de la Ley de Protección Animal, aprobada en la Cámara riojana, "quiso hacer algo que no se puede hacer, que no se puede hacer, y que no es ético hacer, como es utilizar la legitimidad del Parlamento para La Rioja y ponerla en cuestión con fines electoralista".

Ha recordado que la presentación del recurso "fue previo a las elecciones" municipales y autonómicas, y por tanto el Ejecutivo 'popular' "quiso contentar a determinados colectivos, pero con algo que era ilegitimo". Con ello, ha afirmado que "se hizo una utilización partidista de los medios de la Administración porque quién reflejo y redactó el recurso fueron los abogados de la Comunidad Autónoma".

García ha realizado estas manifestaciones a Europa Press en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso del anterior Gobierno de La Rioja del PP en la legislatura pasada contra varios artículos de la Ley del Parlamento riojano, de 26 de noviembre de 2018, de protección de los animales.

El máximo responsable de la Cámara regional ha recordado que "una de las primeras cosas que hice cuando fui elegido presidente fue el ordenar presentar unas alegaciones contra el recurso interpuesto por el entonces Gobierno riojano contra una Ley que emanaba del Parlamento de La Rioja".

Todo ello, porque según ha señalado García "según recoge la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un Gobierno autonómico no puede una Ley que ha sido dictada por su propio Parlamento". "Con ese argumento y otros presentamos una seria de alegaciones que ahora el Tribunal ha refrendado y dejado claro que el Gobierno de La Rioja no tiene legitimidad para recurrir leyes aprobadas por esta Cámara".

En relación a la nota de prensa del Partido Popular, que señalaba ayer que la Ley de Protección Animal "sigue recurrida a la espera de una sentencia definitiva", García ha indicado que "eso es otra cuestión, porque lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, y es firme, es que el Gobierno de La Rioja no puede recurrir una Ley que haya sido aprobada en el Parlamento; y la otra, sobre la Ley - de Protección Animal- es que hay un recurso apoyado por 50 senadores del PP que lleva su camino, pero que es otro asunto".

En este punto, el presidente del Hemiciclo riojano ha subrayado que "lo que no puede hacerse es hablando de un tema tapar otro".

Para concluir, García ha recordado que en su momento "cuando desde el Ministerio de Administraciones Públicas se hicieron una serie de reproches al contenido de la Ley, el Gobierno de España le pidió al de La Rioja realizar una Comisión Bilateral para subsanar esas posibles discrepancias", si bien lo que sucedió "fue algo inaudito que nunca ha pasado y es que el Gobierno de España llame a una regional para subsanar una legislación, y éste no quiera convocar la Comisión, y lo que haga es irse al Tribunal Constitucional a poner un recurso".