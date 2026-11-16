Garrido dice que votar al PSOE es que "el Gobierno proteja" frente a "desprotección del PP" a los ciudadanos

La candidata número 1 al Congreso de los Diputados por el PSOE de La Rioja, Elisa Garrido, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 al Congreso de los Diputados por el PSOE de La Rioja, Elisa Garrido, ha afirmado que el 29 de noviembre los riojanos y los españoles tenemos "una decisión simple, elegir entre un PSOE con un Gobierno que cuando hay problema nos proteja, que invierta en dependencia, que invierta en las familias, o escoger al Partido Popular, que no dudó en apoyar la invasión de Irán, que ahora estamos sufriendo y que ante una crisis su única medida es desproteger a los trabajadores, desproteger a las familias, recortar en inversión social".

Garrido se ha referido a este asunto en una comparecencia de prensa en la que ha abordado cuestiones que tienen que ver con el "escudo social" del Gobierno central. Ha asegurado que "avanzar también significa proteger a la ciudadanía", por lo que "si queremos garantizar esa protección, el único voto útil en La Rioja es el voto al PSOE".

De lo contrario, ha añadido Garrido, "estaremos acercando al Gobierno a fuerzas que únicamente se van a preocupar de una minoría de privilegiados y que van a trabajar al dictado de los poderosos".

Garrido ha destacado que "gracias al escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez se ha conseguido proteger a la población en situaciones tan complicadas como la pandemia, las guerras de Ucrania o Irán o tras catástrofes devastadoras como la DANA o los incendios".

Este escudo social ha tenido su reflejo en "la prohibición de los desahucios o de los cortes de suministro de energía, gas natural y agua a los consumidores vulnerables, el despliegue del bono social o el refuerzo de las pensiones y el ingreso mínimo vital".

La candidata número 1 al Congreso ha asegurado que, además de todas estas medidas relacionadas con el escudo social, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dado pasos históricos en el terreno de la dependencia".

Así, "hemos asistido a una reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que supone una ampliación histórica de derechos, servicios y prestaciones y que fija una financiación estatal del 50%, lo que supone el mayor incremento de recursos de la historia, con 6.200 millones adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027".

En el caso de La Rioja, "esto se va a traducir en que el Estado transferirá 25 millones de euros más al Gobierno regional entre 2026 y 2027, solo en el nivel mínimo".

Garrido ha recordado que "hay más ejemplos de avances del Gobierno de España en este ámbito". Lo último "es el decreto ley sobre familias monoparentales, que supone cumplir con una reivindicación histórica". Y esta va a ser "nuestra seña de identidad la próxima legislatura", ha dicho Garrido.

Y es que "vamos a seguir afianzando y ampliando derechos y protegiendo y cuidando a nuestra población, y lo haremos con recursos y dignidad". Así, "nuestro compromiso para por aprobar la primera Ley de Servicios Sociales para blindar el cuarto pilar del Estado de bienestar, pactando con las CC.AA. una cartera común de servicios y estándares de calidad y acceso y con financiación estable y seguimiento público".

Garrido también ha avanzado que "vamos a consolidar el Servicio de Ayuda a Domicilio como servicio público esencial del sistema de dependencia, ampliaremos los servicios de asistencia personal y desplegaremos el Plan "A Tu Lado" para envejecer en casa, con autonomía y compañía".

ARRANQUE DE CARTELES

Por otra parte, Garrido preguntada por el arranque de carteles electorales que ha sufrido su formación, lo primero que ha hecho es "condenar este tipo de actos de violencia", para recordar que "los riojanos y las riojanas, no somos así, porque somos una tierra de acogida hospitalaria, que cuando alguien viene a tu casa lo único que quieres es tratarlo lo mejor posible".

"Y creo que estos grupúsculos, esto que nos ofrece Vox, incluso esto que nos está ofreciendo actualmente el Partido Popular, se aleja diametralmente de lo que es la Rioja".

"La semana pasada hubo un debate en la cadena SER, por ejemplo, el candidato de Vox me llamó asesina, y Gamarra -candidata del PP- habló de una manera absolutamente despectiva y con desprecio del presidente del gobierno de todos los españoles, de los que les han votado y de los que no", ha recordado.

En este punto, ha señalado que "la democracia tiene que valer siempre; la democracia hay que respetarla cuando ganan los tuyos y también cuando pierden, y creo que la derecha está en una deriva en la que solo le vale la democracia si consigue sus objetivos y yo creo que deberían pararse a reflexionar porque si no nos van a llevar un país a un clima irrespirable que no merecemos los ciudadanos españoles".