Garriga (Vox) dice que "echando a Sánchez de Moncloa" seguro que "no habrá aranceles, ni merma del tejido productivo"

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, acompañado del portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de La Rioja y presidente de VOX La Rioja, Ángel Alda, atiende a los medios frente al Palacio de Gobierno - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que "lo mejor para el campo, para la industria y para el futuro de los españoles es desalojar cuanto antes al corrupto y criminal de Pedro Sánchez de Moncloa y seguro que ni habrá aranceles, ni habrá merma en nuestro tejido productivo".

Garriga, que ha estado acompañado del portavoz y presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda, ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas en Logroño, sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles a España por no subir los gastos en defensa.

El secretario general de Vox ha indicado que "nosotros siempre hemos dicho que vamos a defender a los españoles; vamos a defender a nuestra industria y cualquier arancel que suponga una merma para nuestro producto nacional lo denunciaremos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para impedir que esos aranceles se puedan llegar a implementar".

Garriga ha indicado que "tenemos al mayor enemigo de nuestra industria, de nuestro campo, de los autónomos y de los españoles que quieren prosperar, que es el gobierno de la nación, que es Pedro Sánchez".

Por ello, "no es sorprendente que líderes mundiales de diferentes regiones intenten torpedear a nuestra industria, a nuestro régimen empresarial, porque tenemos al Gobierno más corrupto de nuestra historia reciente; un Gobierno que en lugar de tejer alianzas internacionales se dedica a buscar enemigos internacionales".

Con ello, se ha preguntado para concluir que "¿a quién se le puede ocurrir que un presidente del Gobierno decida aliarse con los terroristas de jamás, convertirse en portavoces del terrorismo de Hamás, ser el mayor aliado de las narcodictaduras de Maduro o de Cuba y luego pretender que las democracias internacionales nos aplaudan?".