Gobierno se centra en la trata de mujeres y niñas por el Día Internacional Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, junto a la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, presentan las acciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja pone el foco en la trata de mujeres y niñas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según han destacado este lunes, día 17, la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, y la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón.

Tal y como ha detallado Gómez, bajo el lema 'No es elección, es explotación', "queremos incidir en que la trata no es un fenómeno lejano; afecta a mujeres y niñas vulnerables que sufren coacción, abuso o engaño, y la sociedad riojana tiene la responsabilidad de ver y reconocer esta forma extrema de violencia de género".

La directora general ha señalado que "la eliminación de la violencia contra las mujeres es una responsabilidad colectiva; con las acciones propuestas para el 25N queremos reforzar la conciencia social y apoyar la labor de quienes trabajan cada día para que ninguna mujer sea explotada, silenciada o invisibilizada".

En este sentido, Gómez ha recordado que la trata constituye "una de las violaciones más graves de los derechos humanos y una de las expresiones más crueles de la desigualdad entre mujeres y hombres".

Según datos de organismos internacionales, el 79 por ciento de las víctimas de trata en el mundo son mujeres y niñas, y en la Unión Europea el 9 por ciento de las víctimas identificadas con fines de explotación sexual también lo son. En España, en 2024 se dictaron 30 sentencias condenatorias por trata, 28 de ellas relacionadas con explotación sexual, y los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado liberaron a cerca de 1.800 mujeres, detuvieron a 966 personas y desarticularon 110 redes dedicadas a este delito.

"Estas cifras demuestran que no hablamos de un fenómeno ajeno, sino de una realidad que se da también cerca de nosotros", ha señalado la directora general. A nivel autonómico, Gómez ha destacado que organizaciones especializadas, como Médicos del Mundo, detectaron en La Rioja 59 mujeres con indicios de trata, la mayoría de entre 25 y 44 años, procedentes principalmente de Colombia, Paraguay, Brasil y República Dominicana, y en situaciones de especial vulnerabilidad. En la Comunidad, además, se han identificado al menos 9 clubes y 42 pisos donde se ejerce prostitución y donde pueden darse situaciones de explotación o riesgo.

"La trata opera en la oscuridad, se alimenta de la vulnerabilidad y del engaño, y requiere una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo", ha afirmado Gómez.

RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES

En esta línea, Marta Gómez ha recordado los principales recursos públicos disponibles en la Comunidad para la asistencia y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género. Por un lado, el Centro Asesor de la Mujer (CAM), que hasta noviembre ha atendido a 275 mujeres, de las que 164 ha sido por violencia de género, con perfiles mayoritariamente de entre 30 y 64 años y principalmente residentes en Logroño (64 por ciento).

Además, el CAM ha realizado 435 asesoramientos jurídicos, emitido 12 acreditaciones administrativas de víctima y 9 certificados conforme a la Ley 11/2022. Los pisos de tránsito han prestado alojamiento y protección a 53 mujeres y 21 menores, y el Teléfono de Información a la Mujer (900 71 10 10) ha atendido 42 llamadas, de las cuales 29 estaban relacionadas por violencia de género.

Por otro lado, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (SAVAS), operativo desde diciembre de 2024, ha atendido 100 mujeres en 2025, todas ellas víctimas de distintos tipos de violencia sexual. Casi la mitad, el 47 por ciento, son mujeres de entre 16 y 24 años, lo que evidencia una especial vulnerabilidad entre adolescentes y jóvenes.

El servicio ofrece atención social, jurídica y psicológica los 365 días del año, tanto presencial como telemática, y recibe derivaciones principalmente de SOS Rioja, de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, de los servicios sociales municipales, del SERIS y de las UTS, lo que pone de manifiesto la creciente coordinación institucional en el abordaje de la violencia sexual en La Rioja. Asimismo, Gómez ha recordado la existencia de otros recursos destinados a mujeres víctimas de violencia de género como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) en Logroño, Calahorra y Haro, así como la Red Vecinal contra la Violencia de Género e Intrafamiliar, que presta acompañamiento y apoyo comunitario.

Todos estos servicios son gratuitos, confidenciales y están disponibles para cualquier mujer que necesite información, protección o apoyo.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO DEL 25N

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha detallado las principales actividades previstas para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que combinan sensibilización educativa, cultura e institucional.

En el ámbito educativo, se distribuirán entre los 84 centros riojanos de Educación Primaria -así como entre entidades que trabajan con infancia y juventud en riesgo de exclusión- materiales didácticos para trabajar el 25N en el aula mediante gafas moradas y lazos violeta para colorear, promoviendo desde los primeros cursos la reflexión sobre igualdad, estereotipos y buen trato.

Además, el Centro de Documentación de la Mujer desarrollará durante los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre el laboratorio teatral 'Ponte las gafas moradas y verás', dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, con actividades diseñadas para pensar colectivamente sobre los roles de género y la corresponsabilidad.

El acto central del 25N tendrá lugar en el Parlamento de La Rioja, el lunes 25 a las 17,00 horas, conducido por la periodista Lourdes Díez. Participarán Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP, y Paula (nombre ficticio), superviviente de trata y mediadora social, que compartirán su experiencia y el proceso de recuperación de las víctimas acompañadas por la entidad. El acto contará también con la intervención musical del Coro de la Escuela Píccolo y Saxo y la entrega simbólica de lazos solidarios elaborados por Aspace e Igual a Ti.

APRAMP es también la responsable de la exposición 'Puntadas de dignidad', que podrá visitarse del 24 de noviembre al 20 de diciembre en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y se inaugurará oficialmente el día 26 de noviembre. La muestra reúne trajes confeccionados por mujeres supervivientes de trata con testimonios que relatan su proceso de recuperación y reconstrucción vital.

La programación incluye, además, la proyección del documental 'Semillas del renacer' en la ESDIR el 26 de noviembre, con un posterior coloquio de profesionales; el recital poético-musical 'Versos con esencia de mujer', previsto para el 20 de noviembre; el fallo del concurso fotográfico 'Retratos por el buen trato'; y las exposiciones itinerantes sobre sensibilización contra la violencia de género en municipios como Logroño, Rodezno, Grávalos, Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Briñas o Cuzcurrita.