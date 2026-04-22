El Gobierno central recurre ante el Constitucional la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural

Archivo - Las medidas recurridas se basan en deducciones por instalarse en el mundo rural - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural por considerar que "está incurriendo en competencias de otra administración", ha explicado hoy la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, en concreto, en referencia al medio rural.

En concreto, se trata de una deducción de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural.

En particular, los contribuyentes con residencia habitual en algún municipio de La Rioja que inicien una actividad agraria como trabajador por cuenta propia podrán aplicarse una deducción de mil euros en la declaración correspondiente al ejercicio de inicio, siempre y cuando se mantengan los requisitos de residencia y actividad durante los doce meses siguientes al alta.

La fundamentación del recurso se basa en que se considera una deducción incompatible con las competencias de que disponen las Comunidades Autónomas, ya que se trata de una deducción vinculada al ejercicio de actividades económicas.

Arraiz, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre otro asunto, ha explicado que el Estado mantiene que, pese a que el impuesto esté cedido, "la normativa básica" la establece el Gobierno de España.

Ha relatado que el Gobierno central considera que La Rioja "está incurriendo en competencias de otra administración" y se inicia el procedimiento tras no haber alcanzado un acuerdo en una comisión bilateral.

"Es más habitual de lo que parece este tipo de situación en todas las comunidades autónomas, lo que ha ocurrido aquí es que el Estado ha considerado que la comunidad autónoma de La Rioja está incurriendo en competencias al establecer bonificaciones en una materia que a ella no le compete", ha indicado.