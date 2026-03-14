El Gobierno concede hasta 4.000 euros de ayuda para comprar bicicletas y ciclos de pedales para el transporte

Bicicletas en un estacionamiento - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha convocado ayudas para la compra de bicicletas y ciclos de pedales destinados al transporte de mercancías o pasajeros, con o sin asistencia eléctrica al pedaleo, por un importe total de 60.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana sábado, día 14, y finalizará el próximo 30 de septiembre de 2026. Los vehículos objeto de subvención deberán haber sido adquiridas y su factura pagada en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La cuantía de las ayudas será del 50 por ciento del precio de adquisición antes de impuestos, con un máximo de 4.000 euros por vehículo. Este precio no incluye accesorios ni impuestos, exceptuando el sistema reglamentario de luces. Los vehículos deberán ser nuevos y quedar afectos al transporte de carga o pasajeros, con una masa máxima admisible superior a 150 kilos.

El conductor no tendrá la consideración de pasajero y se entenderá por masa máxima admisible la suma del peso del vehículo, conductor y capacidad de carga. Los motores eléctricos deberán proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora y los vehículos deberán contar con un sistema reglamentario completo de luces.

Serán objeto de subvención aquellos accesorios del vehículo que resulten necesarios para el transporte de personas o mercancías, siempre que se adquieran conjuntamente con el vehículo para el que se solicita la subvención. No serán subvencionables los vehículos concebidos para competición o uso exclusivamente deportivo; monociclos eléctricos, hoverboards, monopatines eléctricos, segways y similares; vehículos y accesorios de segunda mano; y los vehículos propulsados exclusivamente por motores eléctricos.

Además, los vehículos deberán cumplir los requisitos que resulten de aplicación conforme a la normativa técnica de la Dirección General de Tráfico que esté vigente en el momento de su adquisición. Beneficiarias: personas físicas y jurídicas Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas físicas y jurídicas.

Cuando el beneficiario sea una persona física deberá ser mayor de edad, y residir en La Rioja en el momento de adquisición del vehículo, circunstancia que se acreditará con el certificado de empadronamiento. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá tener el domicilio fiscal en La Rioja en el momento de adquisición del vehículo.

Las personas físicas podrán ser beneficiarias de una sola ayuda, y las personas jurídicas, así como las personas físicas que sean profesionales autónomos, podrán ser beneficiarios de hasta cuatro ayudas, debiendo acreditar que en momento de adquisición de los vehículos tienen domicilio fiscal en La Rioja. La resolución por la que se convocan estas ayudas aparece publicada hoy, día 13, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).